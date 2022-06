Jorge Lanata apuntó contra Javier Milei por la venta de órganos: "Siniestro"

El periodista se refirió a los dichos del diputado libertario en cuanto a la legalización de la venta de órganos en Argentina y dejó en claro su rechazo a la propuesta.

Jorge Lanata apuntó contra el diputado Javier Milei, quien en los ultimos días se encargó de avalar la legalización de la venta de órganos. El referente del partido liberal desató un escándalo tras las declaraciones que hizo en el programa de Lanata en Radio Mitre y, ahora, el periodista cuestionó en duros términos el planteo de Milei

Según el legislador, la donación debería ser “un mercado más” sin mediar la intervención del Estado y afirmó que "hay estudios en Estados Unidos que indican que, si dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas". Lanata hizo referencia a estas declaraciones en su programa radial y expresó: “Imaginate un pobre pibe que quiere estudiar y me vende un riñón, es muy siniestro”.

En este sentido, siguió diciendo: “Puede comprar el que tiene plata. ¿Qué pasa con el que no tiene un mango? ¿Cómo hace? Se muere. Me parece coherente la respuesta de Milei para lo que él piensa: que el Estado tiene que desaparecer. Pienso que hay que achicar el Estado pero no a ese nivel. En algún punto, dice lo mismo que el Partido Obrero, son posiciones teóricas muy difíciles de practicar.

De todas formas, el periodista opinó que Milei es "una persona inteligente" y destacó su ascenso durante este último tiempo en la política. “Milei es la cara política del 2001, del ‘que se vayan todos’. Que los políticos lo entendieron mal... no solo no se fueron todos sino que no se fue nadie. Y ahora tiene una cara política: Milei es muy seductor, el discurso de libertad les gusta a los pibes y está buenísimo, pero hay que ver si es practicable. Con el tema órganos te das cuenta que el discurso tiene contradicciones llevado al extremo”, planteó Lanata.

El repudio a Milei tras sus dichos

Los repudios a los dichos del diputado de La Libertad Avanza Javier Milei, quien se manifestó ayer a favor de la venta de órganos, al considerar que se trata de un "mercado más", continuaron hoy con pronunciamientos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), funcionarios del Ministerio de Salud y nuevas aclaraciones desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).



En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la SATI repudió los dichos de Milei y recordó que "en el marco de la ley 27.447 el comercio de órganos y tejidos en la república Argentina es inviable".

"El acto de donación tiene características propias desde el punto de vista del derecho: es personalísimo, esencialmente revocable y gratuito, e incluye 2 valores propios: ser altruista y solidario. La concepción del acto de donación que tenemos todos los profesionales de áreas críticas es la de ser una acción de benevolencia, humanidad y generosidad extrema", dice el comunicado firmado por el presidente de la entidad, Guillermo Chiappero.

Por su parte, el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud, Alejandro Collia, también se sumó al rechazo por las declaraciones de Milei: "Cuánta poca humanidad y respeto por la dignidad humana tenés que tener para proponer un mercado de venta de órganos. Otra vez, los debates que plantea Javier Milei atrasan un siglo".

Dede la Incucai aclararon que "la donación de órganos se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada por lo que no puede existir ninguna contraprestación económica a cambio".

"En nuestro país solo está permitida la donación de órganos en vida para los mayores de 18 años en caso de parientes consanguíneos o por adopción hasta el cuarto grado, cónyuges, o personas que mantengan una unión convivencial. De esta forma, se garantiza que no exista comercio ni ningún tipo de contraprestación por la donación de órganos", recordaron y ratificaron que "el comercio de órganos se encuentra prohibido por la Ley de Trasplantes".