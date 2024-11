El duro dato que reveló la hija de Jorge Lanata sobre su salud: "No tiene"

El duro dato sobre la salud de Jorge Lanata: "No retiene información"

Bárbara Lanata, la hija de Jorge Lanata, dio a conocer un alarmante dato sobre la salud de su padre. El reconocido periodista continúa internado en el Hospital Italiano desde el 14 de junio, hace casi seis meses, con un delicado cuadro de salud y preocupa día a día a todos sus seguidores y seres queridos. En este contexto, la joven dio una nueva actualización sobre su salud que encendió todas las alarmas.

Bárbara rompió el silencio acerca de los rumores de que Lanata está al tanto de los conflictos familiares que están sucediendo entre ella y Elba Marcovecchio, esposa de su padre. Estos problemas familiares, que trascendieron su entorno íntimo, se convirtieron en grandes conflictos mediáticos, mientras el periodista lucha por su recuperación. En este marco, Bárbara reveló cuál es el estado de su papá.

"Él está bien. Pasó muy bien el fin de semana, después de la operación del botón gástrico, y en algún momento lo van a trasladar. Mañana o pasado vuelve al sanatorio Santa Catalina”, comenzó diciendo la joven en diálogo con Intrusos (América TV). Además, añadió: "Ya vamos para seis meses de internación. Estamos muy cansadas, pero tranquilas, porque está mejorando. Volvimos a la instancia de la rehabilitación, que es un paso importante".

"Es un alivio, aunque tenemos en claro que nos quedan muchos meses de rehabilitación, y que todo depende de muchos factores. Es un día a día", sumó la joven, señalando a la vez que pasaron "por muchas etapas, por muchos sentimientos" y que hablaron de "muchas cosas". Sin embargo, sumó un dato desesperanzador sobre la salud de su papá: "Estuve con él el fin de semana y hablamos, obvio. Habla normal; por momentos está medio perdido y por otros sabe dónde está. No sabe muy bien cuál es la situación y todavía no retiene información. Por ahí vos le decís alguna novedad del día y quizás al rato se la olvida. Es una situación normal, de estar tanto tiempo en el hospital".

Por otro lado, sumó que está todo el tiempo acostado y que las enfermeras "lo sientan un ratito, nada más". Con respecto al escándalo, precisó que "él nunca me hizo referencia al tema". "Puede ser que en ese momento alguien le haya dicho algo y mi papá haya dicho: ‘¡Qué quilombo hay afuera!’. No sé bien cómo fue la frase. Eso puede haber pasado, pero dos días después quizá ya no se acuerda de eso", finalizó la joven.

Radio Mitre confirmó que va a pasar con el programa de Jorge Lanata: "Mentira"

El gerente de noticias y programación de Radio Mitre, Jorge Porta, aclaró la situación de Jorge Lanata. Primero se refirió a la continuidad del programa hoy conducido por Jessica Rossi y respaldó los dichos de la ex pareja de Jorge Lanata y productora del programa: "Andrea Rodríguez dijo que hasta el 31 de enero el programa va a estar”.

Además, aclaró los rumores sobre la posibilidad de que le cortaran el pago del sueldo al periodista. “Eso es una mentira. Sigue cobrando, siempre. ¿Cómo se va a cortar?”, enfatizó Jorge Porta, gerente de noticias y programación de Radio Mitre.

Respecto de la situación de Jorge Lanata, mientras el conductor de Periodismo Para Todos continúa recuperándose luego de sufrir un infarto y padecer una isquemia intestinal, y el futuro del programa después de la renovación de la grilla en febrero, afirmó: "Veremos cómo está Jorge".