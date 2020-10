El periodista Jorge Asís se mostró conforme con las palabras de Cristina Kirchner en su última carta y enfatizó que se trató de "una posición muy oportuna", a la vez que convalidó la idea de un gran acuerdo nacional y aclaró que "la pelota está del lado de la oposición".

"Hacía falta escuchar su voz", destacó en su paso por Animales Sueltos. "Vos fijate que hoy, con todo los líos que tenés en la Argentina, estás mucho mejor que hace una semana. La carta lo salvó a Alberto. No le quita poder ni nada. Hasta el lunes había una visión mucho más pesimista. Ya parecía que todo se caía, que nada se respetaba. La palabra de la doctora en cierto modo tranquilizó".

"Cristina plantea algo que debería también tranquilizar a la oposición", explicó, al referirse a la tercera certeza de la carta, que habla de "una especie de acuerdo, pacto, diálogo". En ese sentido, agregó: "Yo te decía que era importante que ella hablara para ver cual es el modelo de país que ella tiene en la cabeza. Ese modelo se parece bastante a lo que pueden pedir muchos de los opositores".

"Que sea ella la que plantee el diálogo pone la pelota del lado de la oposición. Yo creo que tiene que sentarse a dialogar".

"Hubo un sinceramiento en materia de poder. A nadie tiene que asombrarle que esa persona que pedíamos tanto que hablara, que hable. Si calla, su tema es el silencio y el por qué no habla. Y si habla, se analizan durante días hasta la última coma de lo que dijo".

Al ser consultado sobre la mención a los “funcionarios que no funcionan”, Asís ratificó que “todos lo sabíamos”. “Si querés alguna información, hacia final de noviembre va a haber cuatro, cinco cambios que me parece que van a ser significativos”. Y retrucó: "En cierto modo la carta, en una interpretación muy personal, le blinda el gabinete, porque no los van a sacar después de la carta".

"Se quieren fortalecer en diciembre, que tal vez esperan un cisne amarillo, un anuncio sobre un tema conmovedor que quizás se le da. La vacuna. Según mi información, probablemente mala, está mucho más cerca la vacuna rusa", sintetizó.