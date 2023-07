La edad de Joe Biden: cuántos años tiene el presidente de Estados Unidos

La noticia de que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su campaña de reelección para la candidatura de 2024 ha tomado por sorpresa tanto a sus rivales como a sus propios votantes. Una de las principales preocupaciones que surgen en torno a su candidatura es su edad y si esto podría afectar su capacidad para ejercer sus funciones como presidente. Si ganara las próximas elecciones y completara un segundo mandato, Joe Biden tendría 86 años al final de su presidencia.

El Presidente Biden ostenta el título del presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, un título que sus asesores relacionan con la experiencia y la sabiduría que ha adquirido a lo largo de los años. Sin embargo, también es importante señalar que en el mundo hay otros líderes que han conseguido llegar a cargos importantes a una edad avanzada.

Detrás del candidato demócrata a las elecciones estadounidenses de este 2020, se encuentran diversas anécdotas personales que han moldeado su vida y su carrera política.

En 1972, Joe Biden sufrió una tragedia que marcó su vida para siempre: perdió a su esposa, Neilia Hunter, y a su hija pequeña, Naomi, en un trágico accidente de coche cuando iban a comprar un árbol navideño. Sus otros dos hijos, Robert y Joseph, resultaron heridos de gravedad en el mismo siniestro. A pesar de esta dolorosa pérdida, Biden juró su cargo como senador de Delaware en el hospital, donde sus hijos estaban siendo atendidos.

En 2015, otra tragedia golpeó a Joe Biden cuando su hijo Joseph falleció a causa de un tumor cerebral. Estas pérdidas personales han sido parte de su historia y han contribuido a su fortaleza y determinación en la vida pública.

Joe Biden ha estado casado dos veces. Primero con Neilia Hunter, con quien tuvo tres hijos. Trágicamente, Neilia falleció en el mencionado accidente automovilístico. Posteriormente, se casó con Jill Tracy Jacobs, con quien tuvo otra hija.

Además de su carrera política, Joe Biden es autor de dos memorias, 'Promises to Keep: On Life and Politics', publicado en 2007, y 'Promise Me Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose', publicado en 2017.