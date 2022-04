Milei, con chaleco antibalas, escrachó a referente de JxC : "Lleva una ametralladora en el auto"

El diputado libertario dice que tiene que usar este tipo de protección porque recibiría amenazas además de estar con gran cantidad de fuerzas de seguridad en sus presentaciones. Apuntó contra María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, generó repercusiones por el uso de chaleco antibalas en sus actos de campaña y tuvo que justificar porque usa ese tipo de protección. El libertario lanzó que su hermana “recibió amenazas”, por lo que le recomendaron desde la organización de sus operativos de seguridad, que use el chaleco cuando está con gente.

“Cuando empezamos con la campaña de Libertad Avanza, en Plaza Holanda en CABA, mi hermana sufrió una agresión en la que fue amenazada e intimidada, para que nos corriéramos de la carrera presidencial”, detalló Milei en diálogo con Radio con Vos.

“La arrinconaron contra una parte, no vio un arma pero la presumió, no tengo ni la menor idea de quiénes fueron pero es un riesgo abierto”, agregó el diputado.

Lo cierto es que Milei aclaró que no hicieron la denuncia judicial porque no teníamos ´revuelo´”. “No me quedaba claro a quién le molestaba y a quién no mi candidatura, no tengo información y no puedo presumir nada”, agregó. De esta manera, Javier Milei justificó el llamativo uso de chaleco antibala y que se monte un operativo de seguridad en cada uno de sus actos.

El protocolo de la seguridad me exige que ingrese, como medida precautoria, usando un chaleco hasta que suba al escenario COMPARTIR:

“Cuando hacemos este tipo de convocatorias nosotros decidimos entrar por el medio del público. El protocolo de la seguridad me exige que ingrese, como medida precautoria, usando un chaleco hasta que suba al escenario”, detalló el diputado liberal, y aclaró que “si entrara por el escenario no haría falta el uso del chaleco”, agregó.

Referente de Juntos por el Cambio con ametralladora

En esta línea, Milei apuntó contra María Eugenia Vidal, y dijo que es mentira que ella no tiene custodios, como Macri que se vio en fotos que usa chaleco”. En ese momento, Milei reveló que un referente del macrismo usa custodios de seguridad y “lleva una ametralladora en el auto”.

Hay uno de Juntos por el Cambio con tres custodios y dos motos, una atrás y otra adelante, donde uno va armado y otro va manejando COMPARTIR:

“Hay uno de ese espacio con tres custodios y dos motos, una atrás y otra adelante, donde uno va armado y otro va manejando. Es más en el auto lleva una ametralladora”, lanzó el diputado libertario que cerró: “Investiguen quién es”.