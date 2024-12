La última provocadora y desafiante respuesta de Javier Milei: "Si me matan"

El presidente Javier Milei se refirió a la posibilidad de sufrir un ataque o atentado en su contra y lanzó una desafiante frase. En una entrevista con el diario italiano Líbero, tras su paso por Roma, afirmó que no le teme a la muerta y provocó: "Si me mataran, me harían inmortal". A su vez, expresó su firmeza y determinación frente a los desafíos que enfrenta su gobierno al tiempo que defendió el ajuste que aplicó.

"No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos", lanzó Milei ante el medio que lo definió como una “figura revolucionaria”.

Por otro lado, el Presidente aprovechó la ocasión para destacar su programa económico y allí se refirió a la implementación de una fuerte política de recorte del gasto público. "La clave del éxito del programa es la motosierra", dijo, haciendo referencia a los cortes de gasto que han caracterizado su gestión. Milei justificó sus políticas: "Si hubiéramos aumentado los impuestos para restablecer el equilibrio fiscal, habríamos entrado en recesión. Al recortar el gasto público aseguramos que el sector privado no sufriera, dando un impulso a la economía", explicó el presidente argentino.

Milei también dedicó reflexiones acerca del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y el CEO de Tesla y la red social X, Elon Musk. Sobre el primero, marcó que " es un gran defensor de la libertad y un firme opositor del socialismo". Asimismo, ponderó que tiene "una visión intuitiva" y que "sus ideas no provienen de la academia, pero lo que dice contra el socialismo es épico".

Mientras que de Musk consideró que "es el Thomas Edison, el Leonardo da Vinci del mundo contemporáneo" porque "está a años luz de todos nosotros". También, marcó: "Elon Musk entiende cómo funciona el sistema económico, su idea está perfectamente alineada con la escuela austriaca de economía. La primera vez que lo conocí me dijo que se despierta todos los días pensando en cómo resolver los problemas de la humanidad. Musk desempeña el papel del empresario tal como lo configuró la escuela austriaca y ciertamente constituye una revolución impresionante en términos de valores".

