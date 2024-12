Javier Milei le da la peor noticia a los empleados estatales antes del 2025

El gobierno publicó dos nuevos decretos que afectan a la contratación de personal

El 2024 fue un pésimo año para los trabajadores por la crisis económica, pero sobre todo para los estatales, quienes fueron la principal víctima del plan motosierra del presidente Javier Milei.

Pese a esto, el 2025 no pareciera ser un mejor año, ya a través del Boletín Oficial se publicaron dos decretos que empeoran aún más la situación del sector, que ya sufrió miles de bajas.

"El Decreto 1149/24 publicado hoy con firma del presidente Javier Milei estipula que, concluido el periodo de evaluación el 1ro de Marzo, no serán posibles altas en el sector público sin aprobar el examen de idoneidad, los que también deberán instituirse en empresas con mayoría estatal", comunicó en X (antes Twitter) el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Eso no quedó ahí, sino que continuó con otra publicación: "El Decreto 1148/24 publicado hoy con firma del presidente estipula que en 2025 cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si por cada una el área hubiera verificado 3 bajas previas. La motosierra continúa".

De esta manera se producen dos importantes cambios en la contratación estatal, por un lado, no se admiten altas para personas que no aprueben el examen de idoneidad, y por el otro no se puede sumar a una persona si el área no tuvo tres bajas. De esta manera se reducirá aún más el personal en el Estado.

Además, el gobierno estipuló es estos decretos que los nuevos contratos no podrán exceder el 30 de junio de 2025. Es decir, apenas seis meses como máximo.

Sturzenegger festejó los más de 35 mil despedidos de empleados públicos en 2024

El último domingo, Federico Sturzenegger celebró que el Estado nacional despidió a más 35 mil trabajadores en el primer año de gobierno del presidente Javier Milei.

"Evolución de la dotación del sector público actualizado a noviembre. Recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras, es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños. VLLC", expresó el funcionario en sus redes sociales acompañado de un gráfico.

En dicha publicación en X (antes Twitter) se observa que el Estado nacional dio de baja 7.299 contratos el primer mes del año, y como mes a mes se fueron sumando más despidos hasta llegar a los 35.936 en noviembre.

"Menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado", añadió Sturzenegger, aunque los indicadores no muestran una suba del empleo privado, sino que miles de empresas cerraron y muchas otras redijeron su personal.