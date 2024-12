En un giro inesperado, en Casa Rosada le piden ayuda a Cristina Kirchner por el caso del gendarme detenido en Venezuela

En el gobierno de Javier Milei hay desesperación por el caso del gendarme detenido en Venezuela. En un giro inesperado, en Casa Rosada le piden ayuda a Cristina Kirchner y reclaman que intervenga. Se trata del caso de Nahuel Agustín Gallo, que está privado de su libertad en ese país desde el domingo 8 de diciembre. El hombre de las fuerzas de seguridad argentinas se encuentra alojado en la base de inteligencia del estado de Táchira.

En Balcarce 50 hay negociaciones contrarreloj para intentar liberarlo. El canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son los dos funcionarios que están liderando las acciones para mediar ante Nicolás Maduro. En Casa Rosada hasta le reclaman ayuda a CFK. "Ella tiene el teléfono de Maduro, nosotros no. Que tenga un gesto humanitario, lo llame y le pida que lo libere", afirmó a El Destape una fuente en Balcarce 50.

En el Gobierno aseguraron que por ahora Milei no la va contactar a Cristina Kirchner. "No hay manera de que Milei la llame a ella. Cristina no debería esperar el llamado de Milei. Como un gesto humanitario debería, además como presidenta del principal partido opositor, llamarlo a Maduro", expresó a este portal un funcionario del entorno del Presidente.

Milei está tan desesperado sobre el tema que está buscando puentes para negociar la libertad de Gallo con organismos y países que no le simpatizan. Hay gestiones por los caminos diplomáticos con la ONU, la OEA y hasta con la Brasil de Lula da Silva y la Colombia de Gustavo Petro. También con Francia y Estados Unidos.

Gallo fue detenido por la policía venezolana cuando intentaba ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. Según el agente, viajó para reunirse con su esposa, Alejandra Gómez, quien es venezolana, y la hijo de ambos (2 años). Ambos residen en el país caribeño.

"Todo lo que proponga Venezuela a cambio de liberarlo es inaceptable. Es probable que lo esté secuestrando para forzar una negociación para que reconozcamos a Maduro como presidente", deslizó a El Destape un funcionario entre los pasillos de la Casa Rosada. Y agrega: "No podemos negociar con un criminal. Con los criminales no se negocia. No somos aliados. Venezuela nos va a proponer lo más insólito que se nos ocurra pero no vamos a transar. Es muy grave", dijo preocupado.

Hace horas, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, denunció que Gallo forma parte de un complot contra el gobierno de Maduro. "Una persona fue detenida. Te metés en su Instagram, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea? Eso no lo dicen", aseguró el ministro venezolano. Y sumó: "Todos ponen una fachada. ´Tenía su novia´. Todos ponen esa excusa. El que viene a conspirar, que asuma su responsabilidad", explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Por su parte, el Gobierno recomendó a los argentinos no visitar Venezuela tras el secuestro del gendarme. “Uno no debe acercarse a esas dictaduras”, afirmó el vocero de Milei, Manuel Adorni. "Es irracional que uno se vaya a meter en una dictadura que le ha hecho un daño horrible al pueblo venezolano. Uno no debe acercarse a esas dictaduras. Uno no debe acercarse a esas dictaduras”, cerró Adorni.

Werthein calificó hoy la detención de Gallo como un “secuestro ilícito”. Y Bullrich ayer estalló en Twitter "Liberá a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias".