Custodio armado en el bunker de Milei: la verdad detrás del escándalo del arma

Un hombre de seguridad irrumpió en el escenario mientras hablaba la compañera de fórmula del candidato libertario, Victoria Villarruel. Qué pasó.

Un hombre de seguridad en el bunker libertario de Javier Milei apareció en pleno acto mientras hablaba la negacionista Victoria Villarruel y amagó con desenfundar un arma. La escena quedó retratada en videos y fotos que circularon minutos después. Según declaró el candidato libertario luego, no era del equipo de La Libertad Avanza sino parte del evento y fue despedido.

Milei contó que el arma "no era letal" sino que era de aire comprimido. Si bien inmediatamente después del hecho, desde el equipo del candidato trataron de minimizarlo como "aislado" producto del robo de celulares en el acto, luego el partido tuvo que emitir un comunicado donde explicó lo sucedido.

"Una persona del público quiso subirse al escenario mientras hablaba una candidata, por lo que intervino personal de seguridad para evitar que eso suceda. Uno de ellos se extralimitó y amagó con desenfundar un arma. La actitud, que repudiamos enérgicamente desde La Libertad Avanza, motivó la separación inmediata del hombre de seguridad en cuestión, quien fue retirado del Luna Park", fue la explicación oficial a El Destape de Libertad Avanza.

Fue una tarde noche donde sucedieron varios hechos extraños en el Luna Park, el bunker elegido de Milei para celebrar que se convirtió en la tercera fuerza política de la Ciudad de Buenos Aires y ingresó al Congreso como diputado. Allí estuvo presente El Destape.

Por un lado se dio el hecho del arma arriba del escenario, que en el momento desde el lugar hasta parecía una puesta en escena. Pero luego tuvo repercusión debido a las fotos donde se ve al hombre con un arma y generó pánico. Carlos Maslatón, uno de los armadores del aparato de Milei, hoy afirmó en Twitter: "Atención, se ha clarificado el hecho. El custodio no era de Victoria Villaruel sino de la organización del acto. La izquierda está espantada, yo no. De mi parte, no se hagan los finos que así es la política".

Por otro lado, sucedieron varios robos de teléfonos celulares. Según contaron dos fuentes diferentes del equipo de seguridad del Luna Park a El Destape, hubo "al menos 15 celulares robados durante el acto", que duró desde las 18 horas hasta la medianoche.

Y luego, el otro suceso fue la aparición de uno de los candidatos de la lista de Milei en estado alcoholizado que tuvo que ser retirado del lugar. Este hombre nada tuvo que ver con el escándalo del arma. Ni intentó subirse al escenario ni estuvo arriba, confiaron desde el equipo de comunicación de Milei. El candidato en estado de ebriedad es Gustavo Durini, un abogado tributarista que fue precandidato a diputado nacional de CABA por el frente La Libertad Avanza y finalmente no ingresó al Congreso porque entraron solo Milei y Villarruel.

Desde el entorno de Milei confirmaron a este portal que "Durini estaba alcoholizado y fue retirado", pero desde el Partido Libertario de CABA afirmaron en un mensaje en redes sociales: "Desmentimos categóricamente la información publicada en perjuicio de nuestro afiliado y candidato Gustavo Durini quien, por voluntad propia, se sometió a un análisis de sangre con un resultado negativo. Lamentamos el hecho y esperamos la retracción de los medios involucrados".