En medio de un paro general de transporte que afecta este miércoles el funcionamiento de trenes, aviones, subtes, camiones y barcos como parte de un plan de lucha conjunto contra el ajuste del presidente Javier Milei, el gobierno nacional volvió a atacar y demonizar a los gremios que llevan adelante la medida. Mientras el Presidente publicó una imagen tratando de obesos y vagos a los sindicalistas, en las estaciones cabeceras de trenes se escuchaban mensajes que señalaban a Pablo Moyano y Pablo Biró como los responsables de "no dejar" que las personas asistan a sus lugares de trabajo. Asimismo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, indicó que los representantes gremiales "tienen cabeza del siglo pasado" y que la medida de fuerza se trata de un "boicot político". También reiteró críticas el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Mientras los jinetes del atraso, que son estos sindicalistas, hacen estas medidas que son del siglo pasado, porque tienen cabeza del siglo pasado. Mientras todo eso sucede, también está la Argentina que está despegando”, dijo Mogetta en diálogo con La Nación+. El funcionario calificó el paro de la Mesa Nacional del Transporte como "una de las prácticas habituales de esta gente" y que "a través del apriete" quieren seguir "sumando sindicatos". “La huelga normalmente busca dañar a quien debe dar respuesta ante el reclamo pero acá no hay ni siquiera reclamo, es un paro político. Esto es un boicot al Estado de 150 millones de dólares”, sostuvo.

Por su parte, Milei publicó en su cuenta de la red social X una imagen irónica con el presunto rol de un trabajador y un sindicalista, en el que un hombre flaco maneja una bicicleta llevando a otro obeso que viaja comiendo una hamburguesa.

El Presidente también compartió un mensaje del subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien remarcó que "el paro del transporte no es contra Milei" sino que "es contra los trabajadores". "Afecta a los que hoy no pueden ir a laburar, a los que tienen un turno médico, una operación, un exámen, etc. Los mismos de siempre complicándole la vida a la gente", dice el mensaje de Lanari.

Quien también reiteró sus críticas a la medida de fuerza fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. "La gente no trabaja solo si la obligan a no hacerlo, y solo lo logran impidiéndole llegar a sus puestos de trabajo. Fin", escribió en su cuenta de la red social X. Ayer, el vocero había dicho en su conferencia de prensa que quienes realizaban la medida de fuerza eran "privilegiados" que pueden "darse el lujo de parar".

Estos mensajes contra el derecho a huelga de los transportistas por parte de las principales figuras del Gobierno nacional se suman a los que comenzaron a circular desde ayer en altoparlantes de las estaciones de trenes y a través de la aplicación Mi Argentina, donde se apunta a los sindicalistas Pablo Moyano (Camioneros) y Pablo Biró (Pilotos) por "no dejar" trabajar a los ciudadanos.

El amenazante mensaje del Gobierno por el paro de transporte en apps oficiales y estaciones

El Gobierno nacional usó la aplicación Mi Argentina y los altoparlantes de las cabeceras de las estaciones para difundir una comunicación amenazante y antisindical. "Los sindicalistas no te dejan trabajar", se puede leer en el mensaje en la previa al paro de transporte impulsado por la Mesa Nacional del Transporte, que se realizará este 30 de octubre.

"Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicios de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134", es el mensaje completo que difundió el Gobierno nacional, a pesar de que el derecho a huelga está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y un sinfín de tratados internacionales a los que la Argentina adhiere y que tienen rango constitucional. Allí, los apellidos a los que hacen referencia son conocidos: uno es Moyano, cotitular de la Central General del Trabajo (CGT) y secretario general de Camioneros; y Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), ambos fuertemente enfrentados con la gestión nacional.