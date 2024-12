Javier Milei repetirá el ritual de Navidad y pasará Año Nuevo de la misma manera. En la quinta presidencial de Olivos junto a su hermana Karina Milei, sus padres, Horacio Milei y Alicia Luján Lucich, y sus perros. "Lo intentamos convencer de que se tome unos días y vaya a Chapadmalal. Parecía que lo convencíamos pero al final no quiso", reveló a El Destape una persona del entorno de Milei.

El complejo presidencial ubicado en Chapadmalal, una ciudad costera situada a 440 kilómetros de CAB, supo ser refugio de varios mandatarios. Mauricio Macri vacacionaba algunos días allí en los veranos. Y también fue elegido por Alberto Fernández. De hecho, este último pasó un Año Nuevo en ese lugar.

Milei eligió no descansar ningún día en el verano. "No es una persona que hoy le guste el mar ni tampoco la montaña. No lo veo en esos lugares", contó un funcionario que lo frecuenta día a día.

Los últimos días de 2024

Quien estará ausente en la noche del 31 de diciembre será Amalia "Yuyito" González. Ambos están en una profunda crisis. La conductora de TV estuvo el 24 a la tarde antes de Navidad. "Se vieron 3 minutos nada más. Para la foto. Y se fue. Ni un beso de despedida", reveló a El Destape una persona del riñón de Milei. Este medio fue el primero que dio a conocer los problemas que atravesó la pareja presidencial.

Milei estuvo ausente de la Casa Rosada este lunes. Desde Olivos monitoreó la actividad de final de año y ordenó echar a la Nº2 de Daniel Scioli en la Secretaría de Turismo, Yanina Martínez, por haber vacacionado en Londres, Inglaterra.

El mandatario había pedido a ministros y funcionarios que intenten mostrar austeridad en sus vacaciones. Prohibió Estados Unidos y Europa como destinos, salvo la excepción de Patricia Bullrich a Disney, en el estado de Florida. La Subsecretaria de Turismo no cumplió, se filtró la información y tuvo que presentar la renuncia. Ese cargo por ahora no será ocupado por nadie. "Absorbe todo Scioli", adelantaron a este portal en Casa Rosada.

Ante la noticia que recorrió todos los medios con la muerte de Jorge Lanata, Milei eligió el silencio al igual que todo su equipo. La única excepción, otra vez, fue Bullrich, que supo tejer una relación con el periodista desde su época en el PRO.

Hace meses, el Presidente lo llamó “mentiroso” y afirmó que "recibía sobres". Lanata lo denunció por calumnias e injurias. El caso sigue en trámite y podrían seguirlo su cónyuge y sus hijas.

El único que se manifestó, y muy duramente, sobre la muerte de Lanata fue el asesor de Milei, Santiago Caputo, desde su cuenta fantasma de X. "Lanata construyó el relato oficial sobre la década del 90 y nos legó toda una generación de periodistas pelotudos que creen que ser zurdos es ser inteligentes. No alcanzaron sus últimos años de antikirchnerista para reparar ese daño. Que Dios se apiade de su alma", escribió.