La gente no coincide con Milei y falta oposición: el editorial de Roberto Navarro

El conductor y periodista Roberto Navarro exhibió dos importantes encuestas que aseguran que cerca del 60% de la población "no está de acuerdo" con las principales propuestas del presidente Javier Milei tras un año de gestión. Además, criticó a la oposición por no "representar el enorme descontento y la tremenda necesidad que pasa el pueblo argentino" desde que el libertario llegó al poder.

"La mayoría de los argentinos están en contra de las ideas de Javier Milei, un año después de que asumió, cuando ya mostró su Gobierno y esbozó sus ideas y cuando todos los caniches que tiene en el aparato de propaganda para estatal de La Nación+ y Todo Noticias lo defiende. La gente sigue estando en contra", dijo Navarro en El Destape Radio AM 1070.

Para argumentar sus dichos, el conductor mostró dos trabajos de las consultoras Alaska Comunicación y Tres Punto Zero, en las que se les preguntó a los ciudadanos cuán de acuerdo están con algunas de las premisas centrales de Milei como el arancelamiento universitario, el aumento de la edad jubilatoria, la no redistribución del ingreso, la eliminación del subsidio a las tarifas o la privatización de YPF o Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En todo gana 60% contra 30%. Dos contra uno le ganan los que están en contra de las propuestas de Milei. Después hablamos de por qué no se traslada a los votos", resaltó Navarro. En ese sentido, el periodista cuestionó a la oposición por no "representar este discurso" y aseguró que "la gente siente orfandad" ante el contexto político actual. "No hubo narración de ese descontento, de esa carencia y de esa necesidad", señaló.

La ausencia de una oposición

"Si hay inflación o no, lo que importa es que no se puede comprar un churrasco; si uno de cada 3 jubilados pasa hambre, dice la Cruz Roja; si un millón y medio de pibes tiene hambre; si el 20% de la gente dejó la prepaga; si el 25% de la gente dejó la educación privada; y si la gente está en contra del discurso de Milei, entonces, ¿Cuál es el problema?", se preguntó.

Para el fundador de El Destape, "el pueblo no está de acuerdo con Milei, lo que pasa es que tenés que armar una narración cuando sos opositor". "Si Milei sigue midiendo 40 o 50 puntos es porque hay una carencia opositora en representar el enorme descontento y la tremenda necesidad que pasa el pueblo argentino", apuntó.

Además, cuestionó que hace una semana el Presidente dio en el Foro Económico de Davos "el discurso más fachista desde la vuelta de la democracia y nadie se le paró de manos". "Pararse de manos es una actitud frente a la vida, bueno, eso no está pasando", se quejó