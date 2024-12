Jubilada: "Mi nieto me dijo que votó a Milei y a mi me sacaron los remedios"

En medio de la crisis que atraviesan los adultos mayores por la eliminación de la entrega de medicamentos gratis, una jubilada reveló que mientras su nieto le confiesa haber votado al presidente Javier Milei a ella "le sacan" los remedios. "Vivimos a oscuras, directamente no prendemos la luz, ni ventilador, con tal de que no nos suba lo que tenemos que pagar", planteó.

En diálogo con El Destape 1070, la jubilada Elsa García contó la situación que atraviesa luego de que el gobierno nacional decidiera a partir de este mes recortar la entrega de medicamentos gratuitos y establecer una serie de requisitos mínimos para recibirlos, que incluye un trámite en Pami que "es un lío para la gente grande". "Nunca la pasamos como la estamos pasando ahora, no tienen alma ni corazón", indicó sobre la medida.

En ese sentido, comentó que tanto a ella como a su marido Carlos, que tuvo hace un año un ACV isquémico, recibían hasta noviembre de forma gratuita los casi 15 medicamentos que toman pero que luego tuvieron que empezar a abonarlos, y que representan un gasto de "más de $200 mil". "Ganamos $310 mil y tenemos que pagar expensas, luz, gas y comer. Vivimos a oscuras, directamente no prendemos la luz, ni ventilador, con tal de que no nos suba lo que tenemos que pagar, sino no sé que hacemos", señaló.

La jubilada, que debe lidiar con insuficiencia cardíaca, problemas de tiroides y circulación y presión alta, aseguró que "nunca" vivió una situación similar desde que se jubiló y afirmó que es un sector al que el oficialismo "odia". "Cuando yo dije no lo voten, incluso a mi nieto se lo dije, me contestó 'vamos a estar mucho mejor, quedate tranquila que van a estar re bien los jubilados", recreó el diálogo con su nieto, un comerciante de Villa Urquiza que está "a muerte" con la gestión de Milei.

"Ahora no me contesta nada. Cuando yo llego se va a la pieza. Yo se lo digo, 'pagame los remedios' y no dice nada", agregó.

"Que lo vea el Presidente": revelan el video y las fotos del jubilado que se roció con nafta por la falta de medicamentos

Se conocieron las impactantes imágenes del jubilado que el jueves pasado se roció con nafta e intentó prenderse fuego en la puerta de la sede central del PAMI en la provincia de Córdoba tras la quita de medicamentos por parte de Milei.

La dramática escena sucedió en la sede ubicada en la avenida General Paz al 300, donde los testigos se vieron sorprendidos por la desesperación del hombre de 67 años. Un empleado logró oponer el accionar y le sacó el encendedor, por lo que de manera inmediata fue trasladado hasta el hospital local. Según se informó, el afiliado sufrió un brote nervioso.

"Yo lo conozco, viene todos los días, tiene una enfermedad terminal y no le dan soluciones, hoy quiso hacer esto y lo alcanzamos a agarrar entre varios que siempre estamos acá”, sostuvo un testigo a Radio Mitre Córdoba. En tanto que los trabajadores de PAMI también colaboraron para detenerlo.

Desde PAMI anunciaron que se pusieron a disposición del jubilado y de su familia para brindar atención y contención en este difícil momento que está atravesando. "Hay varios canales de información, pueden llamar al 138 o ir a los centros de jubilados de sus barrios. O aprovechar la asistencia personal en las sedes de PAMI. Nosotros como empleados tratamos de hacer todo lo posible", informó en Radio Continental Córdoba Mariano Luque delegado de UPCN en PAMI.