Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este sábado 2 de noviembre

Patricia Bullrich advirtió en su cuenta de X (ex Twitter) que le inició una denuncia penal a Rafael Di Zeo luego de que se viralizara una supuesta amenaza del líder de La 12. Por su parte, Di Zeo salió a responderle a la Ministra de Seguridad de Javier Milei.

"Di Zeo, a mí no me amenaza nadie", escribió Bullrich al repostear una nota de Infobae en la que se informaba sobre un supuesto audio del líder de La 12 en el que advertía que si le aplicaban derecho de admisión a dos de sus laderos le harán "quilombo a Tribuna Segura". Cabe recordar que el Gobierno le aplicó la prohibición de entrar a estadios a Fabián “Topadora” Kruger y Fernando “Lana” Gatica por los incidentes del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima, en Santa Fe, en el que se vio a Juan Román Riquelme, presidente del club, intentando calmar a los hinchas.

"¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”, se escucha en el audio que divulgó Infobae y por el que Bullrich decidió denunciar penalmente a Di Zeo. "Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", advirtió la Ministra en su posteo de X.

Horas más tarde, el propio Di Zeo rompió el silencio y le contestó a Patricia Bullrich: "Algunas cosas son mías, otras no son mías. Hay cosas que no dije yo. Decime, ¿en dónde están las amenazas y dónde esta la intimidación pública? No tiene ni idea de lo que habla, no existe esa figura en todo lo que dice ahí". En ese sentido,

"No dice que el que filtra el audio es alguien que trabaja para ellos, que lo mandaron a hablar conmigo para que los ayude y no haya violencia en el fútbol. El miedo de ellos es que haya quilombo en la tribuna de Boca y de River", concluyó el líder de La 12.