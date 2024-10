Para despejar rumores, el Gobierno ratifica que quiere el Presupuesto 2025

El Gobierno tuvo que salir a ratificar que apoya el Presupuesto 2025 y que el Presidente quiere tener la ley de leyes aprobada. Sucede en medio de rumores que indican que iría "para atrás" y que está interesado en no aprobarlo.

Es que según afirman en Casa Rosada, al Gobierno le "conviene" no aprobarlo. "Seguimos manejando los números a discreción y encima si el Congreso lo rechaza será toda culpa de ellos y no nuestra. Nos cierra para nuestro relato", aseguró un hombre clave del oficialismo a El Destape.

Sin embargo, diversas fuentes consultadas de Balcarce 50 que están al tanto de las negociaciones en el Congreso insistieron: "Queremos tener el Presupuesto porque lo presentó el Presidente en septiembre. Nosotros queremos aprobarlo", dijo a este portal una persona que oficia de nexo entre el Congreso y la Rosada.

Otra alta fuente libertaria parlamentaria expresó a El Destape: "Acá trabas no hay. Nosotros trabajamos para que el Presupuesto salga. Queremos tenerlo antes del 30 de noviembre".

Esta misma fuente dio argumentos a favor de que el Gobierno tenga su ley de leyes: "Los presupuestos son una traba cuando tenés a un presidente que no lo va a cumplir, como ya ha pasado. Acá tenemos a un mandatario que sabemos que lo va a cumplir".

El Presupuesto puede ser votado en sesiones ordinarias y en caso de que no llegar con los tiempos, Javier Milei puede llamar a extraordinarias e incluirlo en el temario para que se vote.

Más allá de estos dichos en off, en el Gobierno también abren la puerta a que se caiga el Presupuesto. Y avisan: "Ya gobernamos un año sin Presupuesto, podemos hacerlo un año más".

Quien fue claro sobre esta dualidad fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En declaraciones radiales, afirmó: "Esta ley en particular tiene normas de gran significación, fundamentalmente el equilibrio fiscal. Nosotros esperamos que se apruebe. La verdad que sería no demasiado positivo dar la señal de que no somos capaces de tratar un presupuesto. Pero en el caso que eso pasara nos manejaremos con los valores actualizados del Presupuesto de 2023, que yo diría que genera mucho más discrecionalidad para el gobierno que si se sancionara un presupuesto para el 2025. Con lo cual, no nos preocupa la no aprobación".

Cerró Francos la línea del oficialismo: "El Gobierno ha demostrado que puede gobernar sin tener un presupuesto aprobado, como pasó durante este año. Así que no es que nos vamos a poner mal porque el parlamento no nos aprueba el presupuesto. Varias veces el parlamento no nos ha aprobado temas que hemos propuesto".

Los gobernadores son parte clave del presupuesto 2025 y mostraron interés en avanzar y aprobarlo. Y se lo hicieron saber al Gobierno. Hubo presión de los mandatarios provinciales. Y también de los diputados y senadores. "Nosotros queremos ser parte de este Presupuesto, queremos discutirlo", aseveró un diputado nacional.

Quien está liderando el debate final para la aprobación es José Luis Espert, que se lo ve casi a diario por Casa Rosada en reuniones con Santiago Caputo. El titular de la comisión de Presupuesto se llevó en estos últimos días de ese despacho el mensaje de que hay que aprobarlo el Presupuesto. Los otros que están en la batalla para la negociación son Martín Menem y los hombres de jefatura de Gabinete: Lisandro Catalán y José "Cochi" Rolandi.