Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este miércoles 16 de octubre

El Gobierno de Javier Milei confirmó que a partir de marzo del 2025 no habrá más moratoria para aquellas personas que no tengan los 30 años de aportes obligatorios para poder acceder a su jubilación. "Respeto al vencimiento de la moratoria, que estaría ocurriendo el 23 de marzo del año próximo, no está previsto nel presupuesto ningún gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prorroga", dijo el director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros.