Bullrich presentó el presupuesto de seguridad: defensa a la represión y pocas respuestas

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados recibió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que expuso las proyecciones presupuestarias de su cartera, que figuran en el cálculo de gastos e ingresos del 2025.

La exposición de los gastos del año entrante quedó en un segundo plano por las provocaciones de la funcionaria frente a las preguntas y las críticas de las fuerzas de la oposición.

El presupuesto de Bullrich

"Hemos reducido el 17% de los homicidios en el pais", lanzó Bullrich, que garantizó que con esos números, Argentina va camino a ser "el país con menos homicidios en América del Sur". Una vez más, volvió destacar el accionar de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario. "no ganaron los narcos, el estado de derecho se impuso", se jactó la ministra. En definitiva, Bullirch informó una suba del 19% del presupuesto se seguridad para el año entrante. De esa cifra, se aumentará un 24,9% de los fondos para Prefectura, un 20,5% para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un 19, 5% a Gendarmería, un 18, 1% al Servicio Penitenciario Federal y un 15,2% a la Policía Federal.

Por otra parte, anunció que pedirá en el presupuesto 2025 habrá un plan denominado "90-10", nombre que responde a que "el 90% de los homicidios de nuestro país suceden en el 10% de nuestro territorio". Esto operará "en principio" en las provincias de "Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta y Santa Fe". Además de agradecer a los diputados la sancion de los proyectos de ley enviados, anunció que mandará un proyecto de ley "Antibarras, para bajar la violencia en el fútbol" y otro de "Homicidios Vinculares y de Género" para bajar "el 10% de los homicidios" por esa vía. También anunció la incorporación de "profesionales" para combatir el "lavado de activos" un "segundo plan Bandera" en las localidades de Orán y Aguas Blancas.

Loan y la nena gaseada

En la ronda de preguntas, el diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT) Nicolás Del Caño le preguntó a Bullrich por el joven desaparecido en Corrientes Loan Danilo Pereira, cuyo paradero todavía se desconoce. "Fue un caso de una situación privada, en un lugar privado, del que fuimos avisados con 24 horas de demora", explicó la Ministra, refiriendose a la aplicación del programa Alerta Sofia.

"La justicia provincial consideró que el niño estaba perdido, no vio una situación de otro tipo. Se perdieron unas horas y la causa se federalizó días después", y se lamentó: "hay veces que una se frustra porque los actores no se hablan". Según sostuvo, "hay un círculo de siete personas, que saben lo que pasó, y hasta ahora no han hablado"

Sobre la niña gaseada por un efectivo de la Policía durante la movilización en contra del veto presidencial a la actualización jublatoria, Bullrich negó que eso sucedió y que la menor "ya estaba gaseada". "Se ha hecho un trabajo profesional, que no es como ustedes están diciendo. El policía no gaseó a la niña. Él está mirando para otro lado, levantó la mano y la niña, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió", explicó.

Mientras la diputada del FIT Vanina Biasi protestaba y le decía que le estaba "tomando el pelo", su par bullrichista Damián Arabia le espetó un "callate, antisemita".

Cruces con UP

"Hay una decisión de este gobierno, que haya orden público, que la gente no esté tomada como rehén. Nosotros en ningún momento consideramos delincuente a un manifestante", dijo Bullrich sobre el protocolo antipiquete, que hizo enfucer a legisladores del FIT y de Unión por la Patria. "Vos mandaste a pegarle a los diputados", lanzó la diputada nacional de Unión por la Patria Lorena Pokoik, aludiendo a la represión a legisladores en junio durante el tratamiento de la ley Bases.

La ministra le respondió; "Los diputados, para mí y para la ley argentina, no tienen coronita. Si se ponen adelante a querer pegarle a la policía, van a tener las mismas consencuencias". Luego, Pokoik se quejó de que una persona la estaba filmando. Apenas lo señaló, el individuo, de traje negro, un auricular, presumiblemente de la custodia de la ministra, se retiró.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau le había recordado a Bullrich la difusión de imagenes de la niña gaseada, en la que el Ministerio dio información errónea, el infiltrado que defendió a un influencer mileista y anuncios de cosas que quedaron en la nada, como la detención en enero de "tres siriolibaneses que estaban preparando un ataque",entre los que había "un simple profesor de ping pong", "un peluquero de Avellaneda" y "un prestamista que recorre los bares de Congreso, que se apoda el Rubio".

Hacia el final, Bullrich tuvo un fuerte cruce con Moreau. "¿Quéres que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste?", le lanzó la ministra, en alusión a la denuncia realizada por el ex ministro de economía Domingo Cavallo con el caso IBM- Banco Nación. Luego acotó un "cuidate" que el diputado intepretó como una amenaza.