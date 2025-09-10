Gobernadores aceptan a Catalán como ministro, pero advierten: "No es suficiente"

A días de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei anunció el regreso del Ministerio del Interior, que estará a cargo de Lisandro Catalán, funcionario que hasta hoy era vicejefe de Gabinete del Interior. Si bien la designación fue recibida con respeto por parte de los gobernadores provinciales, las expectativas están lejos de ser optimistas. La figura del funcionario, reconocida por su perfil dialoguista, no alcanza para disipar el malestar creciente frente a la falta de respuestas concretas del gobierno nacional.

En este marco, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó su preocupación: “No alcanza con las mesas de diálogo. Las rutas y los mantenimientos no se hacen y las obras quedaron paralizadas. Hagamos gestión”. Sadir cuestionó la efectividad de los encuentros con funcionarios nacionales y remarcó que los reclamos de las provincias son reiterados y compartidos.

“Cuántas veces hablamos con los funcionarios nacionales… creo que a todos los gobernadores les pasa lo mismo. Reclamamos pensando en la gente, en las rutas que no se hacen, en las obras que quedan paralizadas. Vamos a los hechos”, apuntó en diálogo con CCN Radio.

En la misma línea, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue aún más tajante. “Primero debe cumplir con los fondos retenidos a las provincias y recién nos sentamos a conversar nuevamente”, advirtió, anticipando que no participará de la mesa de diálogo convocada por el presidente Javier Milei. Aunque reconoció a Catalán como “una buena persona que dialoga”, expresó dudas sobre su margen de acción: “No creo que vaya a tener demasiado éxito si el presidente no modifica su política”.

Quintela insistió en que el problema no es solo económico, sino profundamente social: “No podemos pretender recibir plata si no se modifican las políticas que generen tranquilidad a sectores como los discapacitados, los jubilados y las universidades. No es una cuestión política, es una cuestión social”.

En diálogo con El Destape 1070, el gobernador riojano remarcó que "no tiene expectativas de la designación de Catalán". "Me parece positiva pero a su vez intrascendente porque no tiene poder de decisión por lo tanto no pueden acordar nada. Nos pasó que hacían compromisos y eran rechazados", apuntó y sostuvo que "Catalán no va a poder decir por si mismo por lo tanto no tiene expectativas".

En esta sintonía, en diálogo con El Destape, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destacó como “bueno” que “haya un ámbito específico para el vínculo con las provincias”, en relación a la nueva cartera nacional. El ministro y mano derecha de Axel Kicillof, contó que con Lisandro Catalán, “tienen diálogo hace tiempo” y resolvieron diferentes temas de gestión. “Se habilitaron avales nacionales que eran necesarios para la Provincia para emitir bonos y letras”, contó y agregó que “también algunos temas de coordinación para las elecciones” del domingo pasado.

De esta manera, la designación de Catalán, entonces, parece haber sido recibida como un gesto insuficiente por parte de los gobernadores que reclaman algo más que interlocutores: exigen decisiones concretas, cumplimiento de compromisos y una gestión que atienda las urgencias territoriales.

El Gobierno reflotó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al frente

Este miércoles, el Gobierno libertario anunció la vuelta del Ministerio del Interior, relegado a secretaría desde el 4 de junio de 2024, y designó a Lisandro Catalán al frente de la cartera. Asimismo, informó la confirmación de la mesa federal que buscará articular con los gobernadores, uno de los cambios instrumentados por el presidente Javier Milei tras el resultado de las urnas.

Está mañana, el mandatario encabezó una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo con el flamante ministro, quien hasta entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior. A través de su cuenta de X, Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, completó. El libertario compartió el mensaje en su cuenta con la leyenda: “Mesa federal confirmada” y la intención es recuperar el diálogo con los mandatarios provinciales “afines” el cual está astillado desde las discrepancias por los cierres de listas de La Libertad Avanza.

Para la tarea que le asignó a Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo resolvió recuperar el Ministerio del Interior que, desde el 4 de junio de 2024 con la salida del aquel entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, se redujo a secretaría. Si bien se trató de un hecho burocrático, en Casa Rosada creen que la recuperación del rango ministerial le otorgará a Catalán, quien hasta entonces se presentaba como funcionario de Interior, un mayor peso para negociar con los gobernadores.