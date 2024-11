Bianco fulminó al Gobierno por Malvinas: "Galtierismo recargado"

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó este sábado la política exterior implementada por el gobierno de Javier Milei al asegurar que se está "rifando" el trabajo de "décadas" del cuerpo diplomático del país para lograr respaldo de la comunidad internacional en torno al reclamo por las Islas Malvinas. El funcionario boanerense planteó que el gabinete de Milei está llevando adelante un "galtierismo recargado".

"Nuestro país y, particularmente, nuestro cuerpo diplomático, trabajó durante décadas para consolidar el respaldo de América Latina y el Caribe, África y Asia a la Cuestión Malvinas. Javier Milei lo está rifando en un año", apuntó Bianco en su cuenta de la red social X.

En esa misma línea, sostuvo que "nadie en el actual gobierno conoce mínimamente la base histórica, jurídica y diplomática" de la Cuestión Malvinas. "¿Tendrán la afiebrada idea de abordar este asunto bajo un 'galtierismo recargado', según el cual EEUU va a terciar ante RU para saldar el reclamo en favor nuestro?", agregó.

Con un largo hilo de mensajes publicados en cuenta de X, el funcionario del gobernador bonaerense Axel Kicillof pretendió "advertir acerca de los riesgos a los que se expone" el país bajo las políticas implementadas por Milei. "Absolutamente ningún país del mundo que se precie de ser soberano -o mínimamente serio- proclama su alineamiento a otra cosa que no sea el propio interés nacional. No es el caso de Milei, que se regala geopolíticamente a EE.UU. e Israel", comenzó puntuando Bianco. Esta semana, la canciller Diana Mondino fue eyectada luego de que decidiera que Argentina vote -junto a otros 187 países- en contra del bloqueo estadunidense a Cuba, lo cual generó el enojo de Milei y su repentina salida del cargo.

"La última novedad es el inicio de un gravísimo proceso de persecución ideológica en la Cancillería. Esto es algo que no tiene antecedentes en la historia democrática de Argentina, y constituye una deriva autoritaria que merece el repudio de todo el arco político", agregó el funcionario, en alusión no sólo al caso de Mondino sino también a la advertencia que dio Milei a todo su cuerpo diplomático: quien no acate la línea que él fijó ante la ONU, debe renunciar.

Al respecto, Bianco le solicitó a Milei y a "su equipo" que "dejen de lado sus prácticas persecutorias" y se focalicen "en preservar el interés nacional y los logros históricos" de la diplomacia argentina de los últimos años. "La política exterior es lo suficientemente compleja en sí misma como para -además- dejarla en manos de improvisados o fanáticos ultraconservadores que desconocen la historia, el derecho internacional, y los principios básicos del funcionamiento del cuerpo diplomático", planteó. Y concluyó: "Si no lo hacen, el Pueblo, la Patria y la Historia se lo demandarán más temprano que tarde".