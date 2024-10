Adorni amenazó a los sindicalistas por el paro: "Recibimos 1382 denuncias"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia al paro de transporte y afirmó que "se recibieron 1382 denuncias en la línea 134 por extorsión durante la manifestación". Calificó a los gremios como "la casta sindical" y amenazó: "El país de la mafia sindical se terminó", disparó el vocero presidencial.

"Se recibieron en la línea 134, que es la línea donde recibimos denuncias por extorsión, 1.382 denuncias de gente, que por supuesto la extorsionaron para ir a la marcha o que no le permitieron, amenazándola, ir a trabajar. Les cuento algunos datos de lo que dejó el accionar de la casta sindical que le sacó a los argentinos un total de 151 millones de dólares en el día de ayer o su equivalente en pesos de 172 mil millones de pesos: 2,1 millones de dólares en Aerolíneas Argentinas se perdieron; 140 millones de dólares en terminales agroexportadoras de Rosario. Otro tanto en las terminales de agroexportadoras de provincia de Buenos Aires, algo más de 250.000 en trenes; casi un millón de dólares en trenes de carga y así sigue la cuenta de la consecuencia que trae que estos pocos hayan intentado hacer que mucha gente no pueda ir a trabajar", apuntó Adorni en la conferencia de prensa.

"Son recursos, por supuesto, que no nos sobran y que afectan directamente a los que menos tienen. Estas medidas nos llevan a una conclusión inequívoca: el país de la mafia sindical señores, se terminó y más temprano que tarde los extorsionadores sólo serán un pésimo recuerdo para todos los argentinos", cerró.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En esta línea, ayer, en medio de un paro general de transporte, que afectó el funcionamiento de trenes, aviones, subtes, camiones y barcos como parte de un plan de lucha conjunto contra el ajuste del presidente Javier Milei, el gobierno nacional también atacó y demonizó a los gremios que llevaron adelante la medida.

El Presidente publicó una imagen tratando de obesos y vagos a los sindicalistas, en las estaciones cabeceras de trenes se escuchaban mensajes que señalaban a Pablo Moyano y Pablo Biró como los responsables de "no dejar" que las personas asistan a sus lugares de trabajo. Asimismo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, indicó que los representantes gremiales "tienen cabeza del siglo pasado" y que la medida de fuerza se trata de un "boicot político". También reiteró críticas el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Mientras los jinetes del atraso, que son estos sindicalistas, hacen estas medidas que son del siglo pasado, porque tienen cabeza del siglo pasado. Mientras todo eso sucede, también está la Argentina que está despegando”, dijo Mogetta en diálogo con La Nación+. El funcionario calificó el paro de la Mesa Nacional del Transporte como "una de las prácticas habituales de esta gente" y que "a través del apriete" quieren seguir "sumando sindicatos". “La huelga normalmente busca dañar a quien debe dar respuesta ante el reclamo pero acá no hay ni siquiera reclamo, es un paro político. Esto es un boicot al Estado de 150 millones de dólares”, sostuvo.

Por su parte, Milei publicó en su cuenta de la red social X una imagen irónica con el presunto rol de un trabajador y un sindicalista, en el que un hombre flaco maneja una bicicleta llevando a otro obeso que viaja comiendo una hamburguesa.

El Presidente también compartió un mensaje del subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien remarcó que "el paro del transporte no es contra Milei" sino que "es contra los trabajadores". "Afecta a los que hoy no pueden ir a laburar, a los que tienen un turno médico, una operación, un exámen, etc. Los mismos de siempre complicándole la vida a la gente", dice el mensaje de Lanari.

Estos mensajes contra el derecho a huelga de los transportistas por parte de las principales figuras del Gobierno nacional se suman a los que comenzaron a circular desde ayer en altoparlantes de las estaciones de trenes y a través de la aplicación Mi Argentina, donde se apunta a los sindicalistas Pablo Moyano (Camioneros) y Pablo Biró (Pilotos) por "no dejar" trabajar a los ciudadanos.