Milei derrapó y dijo qué hará con las Malvinas si es presidente

El candidato presidencial manifestó su postura acerca de las islas argentinas apropiadas por los ingleses.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se refirió a los dichos de la economista y asesora Diana Mondino -potencial canciller de su gobierno si gana las elecciones generales- sobre las Islas Malvinas y señaló que para recuperar dichos territorios debe existir "un acuerdo con Inglaterra", conociendo "la posición de las personas que viven" en el archipiélago que Gran Bretaña usurpa desde 1833. "No se está entregando la soberanía", se defendió.

En diálogo con Radio Continental, el diputado nacional manifestó: "Las Islas Malvinas son argentinas, la soberanía no se renuncia. También es cierto que hubo una guerra, en la cual nosotros perdimos. Ese es un punto, ¿si? Lo que nosotros estamos proponiendo es una solución para que las islas vuelvan a la Argentina". Y planteó: "Hay que tratar de ir a un acuerdo con Inglaterra, como el que hizo China con Hong Kong. Para que, después de un determinado momento, las islas puedan volver al país".

Siguiendo la línea de las declaraciones de Mondino al medio británico The Telegraph, rechazadas por dirigentes políticos y ex combatientes de la Guerra de Malvinas, Milei sostuvo: "Tiene que haber un acuerdo entre Argentina e Inglaterra pero no se puede desconocer la posición de aquellas personas que viven en las islas". En caso de ser gobierno, cambiaría por completo la postura de Argentina frente a este tema. "Vos podés negar la existencia de la realidad como podés negar la existencia de la ley de la gravedad. Después andá, salí del piso 50 de un edificio y camina por el aire", criticó al oficialismo.

El candidato presidencial liberal aseguró que "de ninguna manera está entregando la soberanía" de las Islas sino que todo lo contrario: "Se está reconociendo y haciendo explícito nuestro reclamo sobre que las Islas Malvinas son argentinas, pero tiene que ser un acuerdo. No queremos una solución bélica. Inglaterra ha hecho esto con China, ¿por qué no podemos crecer como sociedad, avanzar hacia una solución pacífica y que se contemple la posición de las personas que la habitan?", concluyó.

Esta semana, la economista y asesora en temas internacionales de Milei señaló: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas. Ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar".

La nota completa a Milei

El Gobierno cruzó a Milei

Los dichos fueron repudiados por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona. "Entre la ignorancia y la vulneración de la Constitución Nacional, Milei quiere llevarnos hacia una política de entrega de Malvinas", manifestó en sus redes sociales. Por un lado marcó que el régimen constitucional argentino reconoce los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de los habitantes de las islas "en tanto habitantes del territorio nacional argentino"; por el otro, señala que se le reconocen "plenos derechos políticos" a los nacidos en Malvinas que obtuvieron su DNI argentino renunciando a la nacionalidad británica.

"También denota ignorancia la referencia al caso de Hong Kong (NdR: hoy propuesto por Javier Milei). La Argentina sostuvo entre 1966 y 1982 negociaciones que involucraron la cuestión de la soberanía, de conformidad con la resolución 2065 y concordantes de la ONU. A pesar de los avances que en distintas instancias se produjeron, que contemplaban distintas formas de reconocimiento de la soberanía argentina, el Reino Unido rehusó concretar un acuerdo. Siempre el pretexto fue la oposición de los isleños", agregó el funcionario en un extenso hilo.

Además Carmona sostuvo que los gobiernos democráticos argentinos siempre intentaron retomar las negociaciones y el diálogo, pero que el problema no es ese "sino la permanente negativa británica a negociar sobre la cuestión de soberanía". En este punto recordó la nueva "voluntad negociadora" del Gobierno, expresada el 2 de marzo en la cumbre del G20 realizada en India, donde el canciller Santiago Cafiero propuso una nueva instancia de diálogo.

"Expresiones como las que lanzan Milei y Mondino han sido características de gobiernos desmalvinizadores. Su compromiso con la soberanía nacional es nulo y manifiesta su predisposición a violar la Constitución y el derecho internacional que asiste a la posición argentina", dijo. Y concluyó: "Espero que su pasión ideológica por Thatcher no le impida, tras su lectura, comprender por qué las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas".

Tras los nuevos dichos de Milei, Carmona volvió a la carga. "Lo que expresa significa reconocer a los isleños como una tercera parte en la disputa de soberanía sobre Malvinas, agrava enormemente lo dicho por Mondino. De nada sirve decir que las Malvinas son argentinos si se subordina todo a los deseos de los isleños", sostuvo. Y volvió al caso Hong Kong: "Nunca China aceptó considerar los deseos de los honkoneses, exigió al Reino Unido que devolviera lo que le correspondía por aplicación del principio de integridad territorial".

Por otro lado, señaló que el candidato desconoce que antes de ese acuerdo, el país ya había iniciado propuestas similares que no avanzaron por trabas de la segunda parte implicada. "Argentina debe hacer lo mismo que hizo China con Hong Kong y han hecho otros países en situaciones parecidas: persistir en el reclamo, sumar apoyos en el mundo y crear condiciones internacionales favorables para que se acaben los pretextos del Reino Unido", sentenció.