Investigan la muerte de un suboficial en la Base Aérea de Morón

Se trata de un joven de 26 años oriundo de Río Tercero, Córdoba, que se encontraba de servicio junto a dos soldados voluntarios.

Un suboficial de las Fuerzas Armadas fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en la Base Aérea de Morón mientras se encontraba prestando servicios para la Fuerza Aérea. Las autoridades, que activaron un protocolo y calificaron el caso como un "triste suceso", ya investigan cómo fueron los hechos. Antes de morir, les dijo a sus colegas que "vayan a dormir la siesta" y luego apareció fallecido en su puesto en una garita, según el medio local Primer Plano Online

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Se trata de un joven de 26 años oriundo de Río Tercero, Córdoba, que se encontraba de servicio junto a dos soldados voluntarios. Su deceso habría sido cerca de una de las entradas del predio en Fray Santa María de Oro y Máximo Paz y fue hallado junto a su arma reglamentaria.

Según informó ese medio, le habría dicho a sus compañeros "que vayan a dormir la siesta, que él se quedaba en la garita de seguridad". Al advertir su ausencia, sus compañeros fueron a buscarlo y lo encontraron sin vida "con un disparo en la cabeza".

El caso fue confirmado un día después por la propia Fuerza Aérea con un comunicado. "La Fuerza Aérea Argentina lamenta informar que, en la tarde de ayer, se produjo el fallecimiento de un suboficial subalterno de la Institución, quien se encontraba prestando servicios en la Base Aérea Militar Morón", se indicó en un comunicado difundido este jueves.

¿Qué dijo la Fuerza?

En el texto, la institución detalló que "inmediatamente se activaron los protocolos" y que puso "todos los medios a disposición" para que el Poder Judicial pueda intervenir. "Colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso", señaló la Fuerza.

El caso quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Morón, del juez Jorge Rodríguez, que avanza con distintas medidas en conjunto con la Secretaría N° 5, encabezada por Lorena Reynoso. Hasta el momento, la Justicia dispuso el secuestro del celular del suboficial y ordenó tomar declaración testimonial a las demás personas que se encontraban en el predio.