La primera dama, Fabiola Yáñez, inició una demanda contra Google luego de enterarse que en el panel de conocimiento del buscador había una leyenda infamante en lugar de su ocupación y el nombre de la primera dama, como ocurrió con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por este episodio, solicitó una pericia informática urgente en carácter de prueba anticipada.

La presentación judicial se hizo ante el Fuero Federal Civil y Comercial con el patrocinio del abogado Luis Goldin. La leyenda se pudo leer el 12 de noviembre de 2020. "Dentro del panel de conocimiento del principal buscador de la web, en lugar de describir su ocupación se la catalogaba, de una manera misógina, maliciosa y difamante en donde debía encontrarse su nombre completo", informaron desde el entorno de Yáñez..

Con el objetivo de preservar los datos que permitirán calcular el daño ocasionado y la operación desarrollada para vulnerar los derechos de la primera dama, los abogados solicitaron al Poder Judicial que se “arbitre todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Fabiola Yañez y primera dama, a partir del 12/11/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador ‘Google’ de una persona destacada”.

Además, pidieron que se detalle de forma clara y precisa cómo se genera esta publicación, durante cuánto tiempo estuvo activa, qué cantidad de visualizaciones, visitas e interacciones tuvo, que acciones tomó la empresa con relación a ésta y también cuantificar la totalidad de interacciones entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre de 2020, entre otras requisitorias.

El buscador afirma tener tres billones de visitas diarias y tiene acceso a los datos de cuánta gente vio o interactuó con la noticia difamante, lo que será clave en la pericia informática pedida. "Lo fundamental de esta presentación es establecer un criterio jurisprudencial que garantice protección de los derechos y la intimidad del todos los argentinos y argentinas", explicaron.

El caso de Cristina

Goldín también es el abogado patrocinante de Cristina Kirchner en una causa similar. En diálogo con El Destape Radio, el letrado había manifestado que “en el panel de conocimiento de Google, en lugar de vicepresidenta pusieron Ladrona de la Nación argentina”. Y destacó que “estamos buscando una jurisprudencia a nivel mundial”. Asimismo puntualizó que “el daño ya está causado y, cuando se causa un daño, hay que repararlo”.

"No puede ser que Google y Twitter tengan impunidad frente a los derechos de las personas", indicó Goldín. Asimismo destacó que "esto no es una cuestión de libertad de expresión. La libertad de expresión no da derecho a dañar al otro".

“Es un caso totalmente inédito”, informó el letrado. Además contó que “el fondo de la acción no es el monto en sí mismo, sino conseguir derechos y una jurisprudencia que no existe y que proteja los derechos de todas las personas". Tras esto, cerró: "El monto que se obtenga será donado al hospital de niños de La Plata”.