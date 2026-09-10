Insólito: Poggi desembarcó con $200 millones en el municipio de la diputada que le dio un voto clave

El gobernador Claudio Poggi llegó este miércoles a Las Lagunas con una inversión provincial que supera los $200 millones. Apenas una semana después de que la diputada Florencia Palacios se apartara del bloque justicialista y acompañara el proyecto de necesidad de reforma constitucional impulsado por el oficialismo, convirtiéndose en el voto número 30 de una iniciativa para la que el Ejecutivo necesitaba alcanzar los dos tercios de la Cámara.

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La visita de Poggi al municipio estuvo acompañada por la firma de distintos convenios con el intendente Luis Palacios, padre de la legisladora. La misma contemplan más de $80 millones destinados a obras hídricas, otros $80 millones para la refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y una partida superior a los $40 millones correspondiente al programa Construyendo con tu Pueblo, de acuerdo con los montos difundidos por el Gobierno provincial.

La coincidencia temporal entre ambas situaciones generó cuestionamientos políticos, ya que la llegada de una inversión millonaria al municipio administrado por el padre de la diputada se produjo apenas siete días después de una votación considerada estratégica para la gestión de Poggi. Palacios fue la única integrante del Frente Justicialista que respaldó la reforma constitucional, luego de decidir su salida del bloque para acompañar al oficialismo.

Con el voto de la legisladora, el proyecto alcanzó los 30 apoyos necesarios para avanzar, cuando el poggismo necesitaba 29 votos para reunir los dos tercios de la Cámara de Diputados y ya contaba con sus propios legisladores y aliados para llegar a ese número.

El episodio vuelve a poner en discusión el vínculo entre el manejo de los recursos provinciales y la construcción de acuerdos políticos en San Luis, especialmente porque una de las principales banderas utilizadas por Poggi para defender la reforma constitucional es el fortalecimiento institucional y la limitación del poder.

Cómo se vivieron los primeros mil días de Poggi

El Gobierno de Claudio Poggi presentó los primeros 1.000 días de gestión pero un ranking oficial aparecen otros indicadores que muestran un escenario más complejo para San Luis. Desde su asunción se registraron casi 4.000 empleos privados registrados menos, 344 empleadores perdidos, deterioro del salario estatal, una pobreza que llegó al 53,8%, conflictos en el sistema sanitario y una demanda habitacional que supera ampliamente la capacidad de respuesta anunciada.

Uno de los principales datos difundidos por la propia Agencia Noticias San Luis contrasta con el discurso oficial es la evolución del empleo privado. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la cantidad de trabajadores privados registrados pasó de 55.120 a 51.178. Es decir, se perdieron 3.942 puestos formales, una caída cercana al 7,15%.

El contexto nacional tuvo incidencia en ese retroceso y no sería correcto atribuir exclusivamente al Gobierno provincial cada puesto perdido. Sin embargo, el dato adquiere relevancia política porque el empleo y la producción forman parte de los principales ejes que la administración de Poggi destaca en su balance.

También cayó la cantidad de empleadores con trabajadores registrados: en el mismo período se perdieron 344, una reducción del 7,22%. La industria tuvo un retroceso todavía mayor: pasó de unos 17.900 trabajadores registrados a alrededor de 15.500, lo que representa unos 2.400 empleos menos y una caída superior al 13%.

La relación con los trabajadores públicos también atravesó momentos de tensión. Al comienzo de su mandato, Poggi dispuso el pago desdoblado de los salarios correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024, una decisión que el propio gobernador calificó como inédita en cuatro décadas.

Más adelante, el Frente Intersindical calculó que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 239,62%, mientras que los aumentos salariales llegaron al 150,71%. Se trata de un cálculo sindical, pero refleja una de las principales razones del conflicto entre los gremios y la administración provincial.