El dueño de Peabody destruyó a Milei: “Está generando un industricidio”

El dueño de Goldmund y de la marca de electrodomésticos Peabody, Dante Choi, apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la apertura y baja de aranceles a las importaciones de bienes finales. Apuntó que está dejando en desventaja a los fabricantes locales y afirmó que “el gobierno está generando un industricidio”.

Dante Chio se refirió a cómo las medidas económicas que está tomando el Gobierno de Milei están afectando fuertemente a la industria. “Esta historia ya la vivimos, pasó en el gobierno de Macri, en la década de los 90 y nunca funcionó. Tenemos que ser pro mercado, pero el contexto nos tiene que ayudar”, apuntó en Radio con Vos y disparó: “El gobierno está generando un industricidio”.

En este marco, aclaró que no están pidiendo que el Gobierno “nos protejan, sino que nos pongan en igualdad de condiciones de competencia con los fabricantes, por ejemplo, de China”. Según detalló en La Fábrica Podcast, “los valores de los productos industriales en Argentina al público cuestan tres veces de lo que cuestan en Estados Unidos o en Chile” y esto se debe a “la carga fiscal, lisa y llanamente”.

“En el momento de importación vos tenés que tributar este 42% de IVA. Es inviable que una industria pueda recuperarlo con la venta que realiza. ¿A qué precios tenés que vender para poder recuperar 42% de IVA? Es algo inviable”, explicó el empresario. En línea con otros empresarios, afirmó: “Estamos sufriendo por percepciones y retenciones de ingresos brutos por las provincias”.

“Además, están bajando en estos momentos aranceles de productos terminados. Si vos estás dispuesto a bajar aranceles de productos terminados, bajá aranceles de insumos. Nos pegó muy mal. Exceptuando al sector de la industria que está en Tierra del Fuego y un par de otras industrias como la automotriz, para todo lo demás… fue un golpe muy fuerte”, disparó.

Respecto a esto, apuntó que “en estos momentos estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, cerró.