Tras el fracaso de Mauricio Macri sobre el tema como Presidente, ahora a través de Juntos por el Cambio reclama elevar el mínimo no imponible a $513.000. La propuesta impulsada por el oficialismo ronda los $150.000 brutos.

El 29 de septiembre de 2015 en plena campaña electoral para la presidencia, Macri prometió en un video de Cambiemos: "El Estado no tiene que adueñarse del fruto de tu trabajo. Me comprometo a que los trabajadores no paguen impuesto a las ganancias. Vamos juntos. Mauricio Macri".

La promesa de Macri en campaña

También lo prometió a viva voz y lo dejó en claro en el debate presidencial entre él y Daniel Scioli. Luego se dio el balotaje, ganó Macri, gobernó cuatro años y nunca cumplió: jamás eliminó el impuesto.

Los presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC-ARI) se reunieron ayer por la tarde con el presidente de la Cámara baja Sergio Massa.

En esa reunión le acercaron una serie de propuestas de modificación del impuesto a las Ganancias. Allí el documento plantea como punto principal elevar el mínimo no imponible a esa cifra.

Cambios en Ganancias

El proyecto que impulsa Sergio Massa sobre la modificación del impuesto a las Ganancias incorporará más cambios en beneficio de jubilados y pensionados, las parejas en concubinato y los contribuyentes de la zona patagónica. El proyecto Massa sube el piso salarial a 150.000 pesos desde el cual se pagará el impuesto a las Ganancias, retroactivo al primero de enero una vez que se convierta en ley.

En ese proyecto que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados se incorporarán más cambios en beneficio de jubilados y pensionados, las parejas en concubinato y los contribuyentes de la zona patagónica. Según se informó desde el entorno de Massa, en el caso de los jubilados, la ley hoy establece que para que puedan acceder al beneficio de la deducción de 6/8 haberes no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación (por ejemplo, intereses de un plazo fijo). Además, la nueva modificación permitirá flexibilizar el requisito para la deducción estableciendo un monto mínimo de ingresos para perder el beneficio. Esto, según se explicó, tiene impacto directo en todos los jubilados que, además del haber, perciben otras rentas o ingresos.

Por otra parte, en materia de parejas en concubinato, si bien en la actualidad la ley habilita deducir al cónyuge, "la nueva ley permitirá ampliar la deducción al concubino, cualquiera fuera el sexo, dándole al proyecto una perspectiva de género", se destacó.

"La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación", se indica en el proyecto Massa. En tanto, a nivel regional, el proyecto de ley original mantiene el beneficio en la zona patagónica, medida ratificada por el Ministerio de Economía y la AFIP. En tal sentido, se incorpora al proyecto un artículo que mantiene vigente el beneficio del 22 por ciento adicional para la zona en cuestión.

Con esto se beneficiará a cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en la región patagónica, pero con una menor carga tributaria que el resto de los contribuyentes, ya que mantendrán un incremento en las deducciones del 22 por ciento respecto del resto del país. En el caso de La Pampa abarcará a 7.280 contribuyentes, Neuquén 21.915, Río Negro 12.596, Chubut 26.684, Santa Cruz 14.411, Buenos Aires (Dto. Patagones) 581.

Este anuncio se produce después de que se supo que se confirme que el oficialismo aceptó la propuesta para que el aguinaldo no se vea alcanzado por el tributo, en tanto que los cambios serán retroactivos a enero, por lo que en aquellos casos que corresponda se realizarán reintegros.