El Congreso de la Nación aprobó el nuevo esquema del Impuesto a las Ganancias, elevando el piso para su pago a los 150 mil pesos brutos. La norma, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, tuvo como objetivo aliviar la carga tributaria de más de un millón de trabajadores y jubilados de todo el país. Pese a algunas resistencias particulares, y con reparos puntuales de la oposición, el trabajo para debatir la norma con todos los espacios representados en las cámaras y con actores vinculados al mundo del trabajo, como los gremios, permitió pulir una iniciativa que resultó aprobada casi por unanimidad.

En Entre Ríos la sanción de la nueva ley significa que más de 30 mil personas dejarán de pagar el tributo. A la par, una baja considerable en la recaudación, habida cuenta de que se trata de un impuesto coparticipable, es decir, recaudado por Nación y distribuido en los distritos. El Destape se ocupó de desentrañar estos dos puntos en torno a una de las normas de mayor alcance económico de los últimos años en nuestro país.

El impacto en las arcas provinciales

Un primer estudio de los datos económicos de la provincia revelan que Entre Ríos dejará de recibir, por año, alrededor de 1.087 millones de pesos. La cifra surge del poco más de 5% que le corresponde a la provincia, como parte del 54,6% de la masa repartida entre los 24 distritos. El dato no es menor, en un contexto de crisis económica agravada por la pandemia y donde la administración de Gustavo Bordet debe afrontar gastos corrientes, aumentos salariales y una negociación con bonistas externos que estuvo, como ya explicó El Destape, judicializada hasta que se llegó a buen puerto y se fijaron nuevos parámetros de pago.

Desde la Casa Gris no se ha hablado públicamente del tema. El gobernador no ha hecho referencia prácticamente a la medida y el ministro de Economía, Hugo Ballay, no habla frecuentemente con los medios, a menos que haya alguna ocasión especial, como las ofertas salariales a docentes y estatales.

El Destape intentó, sin éxito, comunicarse con Ballay y con el secretario de Hacienda de la provincia, Gustavo Labriola, para conocer su mirada al respecto. Fuentes de la Casa Gris, off the record, confiaron a este medio que existe una mirada optimista en torno a la posibilidad de que una clase media con mayores ingresos -indirectamente, por no pagar más el impuesto- vuelque esos fondos al consumo interno, que es la base de la economía argentina.

Los beneficiados por la medida

Antes de la propuesta motorizada por Massa, un total de 41.883 entrerrianos pagaban el Impuesto a las Ganancias. Con la sanción definitiva de la norma, 32.179 (el 76,8%) dejará de hacerlo, a la par que recibirán el reintegro de los primeros tres meses abonados. Quedarán atados al tributo 9.704 personas, es decir, el 23,2%.

El departamento con más aportantes, naturalmente, era Paraná. Allí, de 16.509 aportantes, dejaron de pagarlo 12.344 (el 74,8%). El mismo esquema, con casi idénticos porcentajes, se repitió en los demás departamentos:

-Concordia: había 4.682 aportantes, de los cuales 3.594 (el 76,8%) dejaron de pagarlo.

-Gualeguaychú: había 4.257 aportantes, de los cuales 3.181 (el 74,7%) dejaron de pagarlo.

-Uruguay: había 4.084 aportantes, de los cuales 3.005 (el 73,6%) dejaron de pagarlo.

-Colón: había 1.771 aportantes, de los cuales 1.483 (el 80,9%) dejaron de pagarlo.

-Gualeguay: había 1.466 aportantes, de los cuales 1.173 (el 80%) dejaron de pagarlo.

-La Paz: había 1.351 aportantes, de los cuales 1.127 (el 83,5%) dejaron de pagarlo.

-Diamante: había 1.282 aportantes, de los cuales 1.021 (el 79,6%) dejaron de pagarlo.

-Federación: había 1.102 aportantes, de los cuales 886 (el 80,3%) dejaron de pagarlo.

-Victoria: había 1.092 aportantes, de los cuales 883 (el 80,9%) dejaron de pagarlo.

-Villaguay: había 1.026 aportantes, de los cuales 882 (el 85,9%) dejaron de pagarlo.

-Nogoyá: había 994 aportantes, de los cuales 791 (el 79,5%) dejaron de pagarlo.

-Tala: había 704 aportantes, de los cuales 559 (el 79,4%) dejaron de pagarlo.

-Federal: había 461 aportantes, de los cuales 401 (el 86,9%) dejaron de pagarlo.

-Islas: había 491 aportantes, de los cuales 400 (el 81,5%) dejaron de pagarlo.

-San Salvador: había 326 aportantes, de los cuales 258 (el 79,3,%) dejaron de pagarlo.

-Feliciano: había 284 aportantes, de los cuales 242 (el 85,2%) dejaron de pagarlo.

“El resultado es muy satisfactorio”

El Destape dialogó con Marcelo Casaretto, diputado nacional entrerriano del Frente de Todos e integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y uno de los principales voceros de la iniciativa que fue impulsada y aprobada en el Congreso. “El resultado es muy satisfactorio, por 1.300.000 trabajadores y jubilados dejarán de pagar el tributo, y de esa manera tendrán un alivio. Que además será aún mayor, porque al ser una norma retroactiva, significará que todos ellos cobrarán los tres meses que fueron deducidos, a partir de una devolución de AFIP. Y que tendrá otras reivindicaciones más, como que el aguinaldo no pagará el impuesto tampoco”, indicó el legislador.

Para Casaretto, el nuevo esquema de Ganancias invierte la pirámide heredada del macrismo: “Cuando Macri llegó había 1.100.000 trabajadores pagando el tributo. Prometió eliminarlo, pero no sólo que no lo hizo, sino que además, cuando se fue, había 1.200.000 personas mas pagándolo. Es decir, duplicó el número de aportantes, una transferencia de recursos directa a la par de que se bajan impuestos a otros sectores”.

El diputado nacional consideró que, si bien el Impuesto a las Ganancias es coparticipable, no habrá mayores incidencias en los tesoros provinciales: “La recaudación viene creciendo mes a mes, este año en enero lo hizo por arriba del 40% y en abril por arriba del 100%. Eso quiere decir más fondos para el Estado, mayores aportes a las provincias y más recursos para los municipios. En definitiva, esta norma va a mejorar las arcas provinciales.

El próximo escollo es lograr consensos para, por mayoría, aprobar un nuevo esquema de Ganancias en sociedades. “Estamos trabajando para ello. Volvemos a lo mismo. En 2017 Mauricio Macri estableció una baja del tributo a empresas del 35% a 30% primero y a 25% después. A la par, le subía los impuestos a los jubilados. Nosotros pensamos que es al revés, y por eso con esta propuesta el 90% de las compañías del país, en su mayoría Pymes, van a pagar menos que ahora. Y el 10%, que gana mucho más, va a volver al esquema de 2017”.