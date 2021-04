Alberto Fernández no descartó la posibilidad de un nuevo IFE ante la segunda ola de casos de coronavirus en Argentina.

Después de informar las nuevas medidas para afrontar la segunda ola de coronavirus en Argentina, Alberto Fernández habló sobre la crisis económica que está afrontando el país y no descartó la posibilidad de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En una entrevista con Radio con Vos, el Presidente destacó que actualmente "está toda la economía mundial dada vuelta". "Los argentinos no están en una panacea, vienen de 4 años de destrucción macrista y los agarró la pandemia", sostuvo el mandatario y marcó que "con mucho esfuerzo del Estado y de los argentinos, se pudo seguir adelante".

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a un nuevo IFE, dijo que hasta el momento no lo consideró porque "la economía está funcionando". Sin embargo, aseguró que "no pierde de vista que la situación es muy grave para mucha gente" y que "aún no sabe" si va a tener que volver a otorgar un ingreso de emergencia para determinados sectores más vulnerados.

Sobre las tarifas, Fernández marcó que es "un tema delicado" y destacó la necesidad de "ir ordenando el problema tarifario en este contexto". "Cualquier corrección deberá hacerse teniendo en cuenta la situación económica que enfrentan los argentinos", afirmó el Presidente.

"No puede existir más la disyuntiva en los argentinos entre comprar medicamentos o pagar la luz", sostuvo Fernández y dijo que su palabra "la va a cumplir con la mayor seriedad posible" y que todas las medidas se van a tomar "tratando de no desequilibrar al máximo la agenda económica".