El humorista político y co-conductor de Caricias Significativas Tomás Rebord le presentó el índice IMP a Roberto Navarro: "El problema de la Argentina no son las internas, no es el Campo, no es la Justicia. El problema es que estamos bajos en el Índice de Miedo País (IMP)", reveló al aire de El Destape Radio (FM 107.3).

"Se lo dije a Alberto, me clavó el visto, pero lo tenemos muy bajo. El momento más alto de Alberto en esta escala fue con el comienzo de la pandemia. Es el miedo. No el miedo social, sino la calma de ver orden. Es un fenómeno sociológico objetivo", agregó el abogado.

"Nunca acepté ir al bailando por miedo a Polino", le contestó Navarro a Rebord.

Según el (auto percibido) asesor político del presidente Alberto Fernández, esta escasez se puede corregir con muy simples pasos: