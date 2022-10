Hugo Moyano definió a Mauricio Macri: "Un descerebrado"

El titular de Camioneros sostuvo que Macri quiere eliminar los derechos de los trabajadores. Desmintió que Pablo Moyano haya maltratado a algún trabajador.

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, calificó a Mauricio Macri de "descerebrado" y desmintió sus dichos contra el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. Sostuvo que es mentira que su hijo maltrate a trabajadores. Advirtió que si el exmandatario "vuelve a ser Presidente nos va a querer meter presos".

“Estamos convencidos de que si Mauricio Macri es Presidente nuevamente de nuestro país, tanto Pablo como yo, vamos presos", dijo Hugo Moyano en diálogo con Radio 10. El gremialista sostuvo que Macri en su anterior gobierno "quería eliminar los derechos de los trabajadores y ahora vienen por eso".

El gremialista desmintió que Pablo haya maltratado a algún trabajador. "No fue a ninguna empresa a maltratar a nadie, es todo mentira, en cambio los que se robaron todo están prófugos fuera del país", agregó. Macri dijo ayer en TN que "nadie va a invertir en un país donde Pablo Moyano puede apretar a quien quiere, entrar a una fábrica y fajar a los empleados, cerrarla”.

“Es un descerebrado. Lo digo respecto al ser humano, no al personaje. No puede aparecer y decir los disparates que dice. No sé cómo algunos pueden seguir creyendo en él y permitiéndole que siga saliendo a hablar”, agregó.

Por otro lado, hizo referencia a las palabras de Macri respecto a que en la Argentina “se vive fuera de la ley” y lanzó: “¿Y él no está fuera de la ley? ¿Por qué no resuelve el tema del Correo Argentino? ¿Por qué no resuelve todos los temas que tiene pendientes, como los 44.000 millones de dólares que pidieron antes de irse y se lo distribuyeron todo entre la gente que lo apoyaba a él?”.

La advertencia de Pablo Moyano a Macri: "Van a tener cada quilombo"

Durante el acto del 17 de octubre, Pablo Moyano aseguró que en 2023 desde Juntos por el Cambio "van a querer meter la reforma laboral de entrada" y alertó que "van a tener cada quilombo". El gremialista sostuvo que si gana el macrismo van a querer aprobar la reforma laboral. "Van a querer meter la reforma laboral de entrada. Los trabajadores tenemos que tener en claro que la derecha viene por todos los derechos", agregó.