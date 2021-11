Larreta tomó distancia de Patricia Bullrich tras sus dichos sobre la internación de Cristina Kirchner

​El jefe de Gobierno porteño sostuvo que "si Cristina se hizo la operación ahora es porque era necesario médicamente".

​El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se distanció de Patricia Bullrich tras sus polémicos dichos sobre la operación de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Cristina fue dada de alta este sábado a la mañana luego de 48 horas de internación, tras ser operada el pasado jueves de "una histerectomía ampliada por vía laparascópica", en la que se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas".

El día que se confirmó su internación, la ex ministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich, había dudado de la veracidad del problema de salud de Cristina y expresó: "En los momentos difíciles se esconde, no está, eso quiere decir algo, ¿será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?”.

Ahora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta tomó distancia de los dichos de Bullrich sobre la ex presidenta. De todas maneras, Larreta sigue mostrando su rechazo a la posibilidad de un diálogo con el Gobierno.

Larreta se distanció de Bullrich tras sus dichos sobre Cristina: qué dijo

Horacio Rodríguez Larreta despegó de la posición de Bullrich y sostuvo que "si Cristina se hizo la operación ahora es porque era necesario médicamente". "Siempre hay que estar en contra de la grieta", marcó el funcionario del PRO.

En declaraciones a CNN Radio, el jefe de Gobierno llamó este sábado a construir "un consenso amplio", aunque aclaró que "no necesariamente es con todos" los espacios políticos.

Larreta mantiene su postura de no dialogar con el Gobierno nacional y dijo que "a partir de 2023 yo siempre voy a promover que tengamos esa actitud de diálogo y de búsqueda de un consenso, pero después hay que ver con quiénes, porque es difícil ponerte de acuerdo con todos". Sobre este punto, advirtió que con la vicepresidenta Cristina Kirchner es "muy difícil coincidir en la visión del país".

Respecto de sus pronósticos para el 14 de noviembre, Larreta arrojó: “Si ganamos la elección, sería una buena elección: no cambia si ganamos por un punto más o punto menos. Pero no veo razones para que la gente cambie el voto”