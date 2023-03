La frase de Larreta que genera burlas en las redes: "Barcos de Bolivia"

El jefe de Gobierno porteño se refirió a las importaciones de gas a la Argentina y dijo que ingresan por barcos desde el país vecino que no cuenta con salida al mar.

El jefe de Gobierno porteño, con aspiraciones presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta, protagonizó una escena televisiva que generó burlas en las redes sociales. Durante una entrevista, se refirió a las importaciones de gas a la Argentina y dijo que ingresan por barcos desde Bolivia que no cuenta con salida al mar.

"Hoy estás importando barcos carísimos de Bolivia", lanzó Horacio Rodríguez Larreta en una nota con A24 donde también aseguró que "terminando el gasoducto (Néstor Kirchner) tenés más o menos 1.500 millones de dólares que te ahorrás" en importación de gas.

La frase de Horacio Rodríguez Larreta sobre el ingreso de gas boliviano por barcos no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales que se lo hicieron notar. "Los barcos entran por Salta, Tucumán, S. Del Estero, Lag Mar Chiquita en Cba, doblan por Rafaela, Santa Fe y bajan por el Paraná hasta Buenos Aires"; "Me acabó de enterar que era un mito eso que (Bolivia) no tenían salida al mar"; "¿¿De que puerto de Bolivia saldrán esos barcos??"; fueron algunas ironías. El Estado plurinacional de Bolivia mantiene un reclamo histórico por una salida soberana al mar. Para Bolivia, se trata de un tema central y por eso en 2013 interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya para obligar a Chile a negociar un acceso marítimo soberano.

Cómo ingresa el gas natural proveniente de Bolivia

Lo cierto es que, el gas natural ingresa al país por un ducto denominado Gasoducto de Integración Juana Azurduy, que une los países de Bolivia y Argentina. Éste tiene una extensión de 42km, de los cuales 30km están del lado argentino en la provincia de Salta, con un diámetro de Ø 30″.

Energía Argentina cuenta con un contrato vigente firmado con YPF de Bolivia en el cual se sientan las bases y condiciones para la provisión de gas natural desde el país vecino. Este contrato se firmó en el año 2006.

En la progresiva del km 17 del Gasoducto de Integración Juana Azurduy se encuentra la derivación para el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), por medio de dos válvulas de Ø24″. En el lado argentino, el gasoducto opera a una presión de 75,5 kg/cm2, mientras en el lado boliviano la presión de operación es de 98 kg/cm2.