Las mejores fotos del acto en homenaje a Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto en el estadio de Deportivo Morón y apuntó contra el FMI. Mirá las mejores imágenes.

A 11 años de la muerte de Néstor Kirchner, un dirigente que sin lugar a dudas quedó grabado en el corazón del pueblo argentino, el Frente de Todos -con sus máximos representantes- decidió homenajear al fallecido ex mandatario en un multitudinario acto desarrollado en el estadio del Club Deportivo Morón. Más allá de la fuerte presencia de la dirigencia política del oficialismo, el presidente Alberto Fernández fue el único orador.

Al igual que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien rememoró a través de un video el primer pago al FMI, el máximo mandatario se refirió al Fondo y dejó en claro que "no nos vamos a arrodillar", ya que no se va a "condicionar el futuro de la Argentina". Mientras que recordó: "La Argentina que recibió Néstor es muy parecida a la que recibimos nosotros. Si algo tenemos de suerte, es el bagaje de experiencia que pudimos acumular. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro".

Luego de apuntar directamente su discurso contra los medios de comunicación monopólicos y apuntar contra Juntos por el Cambio y el gobierno de Mauricio Macri que endeudó al país por 100 años, volvió a recordar a Néstor y celebró el camino que recorrieron juntos. "Junto a él a prendí como se hacen estas cosas. A su lado negocié con los acreedores privados y con el FMI", sentenció.

Las mejores imágenes en la cámara de Kaloian Santos Cabrera