A 10 años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner apareció un nuevo homenaje. El colectivo de pensamiento crítico Agenda Argentina lanzó dos proyectos audiovisuales que cuentan con el testimonio especial del presidente Alberto Fernández.

Los dos videos se hicieron para recordar al ex mandatario. El primero, "Néstor, la pasión y la responsabilidad", difundido el día del aniversario de su muerte y el segundo, “Néstor por Alberto”, que vio la luz el 1° de noviembre. En esa pieza gráfica, Alberto Fernández indicó que "hay cosas que empezó Néstor, siguió Cristina y yo vengo como a terminarlas. No sé, debe ser que así estaba predestinado, no lo entiendo, no le encuentro mucha respuesta”.

Por otro lado, en otro pasaje del proyecto, se puede ver como Alberto Fernández cuenta que cada vez que va a tomar una decisión se pregunta que haría Néstor. "Es irreversible pensarlo”, dijo y agregó: “No hubo un liderazgo más racional que el liderazgo de Kirchner".

En el mismo video, Alberto sostiene que, "en algún lugar se plantea el peronismo como algo reñido con el progresismo y yo la verdad creo que el peronismo en su naturaleza es progresista”. Con respecto a su trabajo con Kirchner, el mandatario indicó: “Néstor me cambió la vida. Yo siempre digo que viví la aventura más maravillosa que uno puede vivir en política, que es estar en el peor de los llanos y llegar al poder y desde el poder tener la oportunidad de cambiarle la vida a la gente”.

El grupo Agenda Argentina, integrado por el Grupo Callao, Centro de Formación y Pensamiento Génera, Grupo Fragata, Espacio Atahualpa, Usina del Pensamiento Nacional y Popular, Comunes, Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, El Sur No Espera, Centro de Estudios Atenea, Proyecto Hábitat, Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales, Grupo San Juan , Fundación Urbe, Instituto Democracia, Grupo Artigas e Ideas para el desarrollo difundió otro corto sobre Néstor Kirchner.

En este caso, el video salió el martes 27 de octubre, día del décimo aniversario de su paso a la inmortalidad, sobre el ex mandatario y su impacto en la vida política, económica y social de los y las argentinas. El documental cuenta con testimonios de activistas, militantes de derechos humanos, empresarios Pyme, estudiantes, entre otros.