Papelón: Hernán Lombardi convocó un cacerolazo en la casa de Cristina y no fue nadie

El ex mandatario protagonizó un bochornoso momento y demostró su escaso poder de convocatoria.

Hernán Lombardi protagonizó ua vez más un bochornoso momento en las redes sociales, tras convocar a una marcha en contra de Cristina Fernández de Kircher a la que no asistió la cantidad de personas que al ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri le hubiera gustado.

Tras el veredicto de Tribunal Oral Federal 5, donde se sobreseyó a CFK y a sus hijos, Florencia y Máximo, en la causa por lavado de dinero con las sociedades Hotesur y Los Sauces, Lombardi se mostró enojado en su cuenta de Twitter y puso a prueba su poder de convocatoria.

"Cacerolazo hoy", escribió el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires tras enterarse de la noticia. A pesar de que la Justicia determinó que había inexistencia de delito en la causa que involucraba la ex Presidenta de la Nación y sus hijos, Lombardi convocó a los fieles de su partido a manifestarse en contra.

Desafortunadamente para el ex mandatario, poco más de una decena de personas se acercaron a la puerta del edificio de Cristina Fernández en CABA, ubicado en el barrio de Recoleta, con algunos carteles que pedían una justicia independiente.

Ante esta realidad, Lombardi solo publicó un video desde su balcón, donde podían escucharse golpes de algunas pocas ollas. "Arrancó el cacerolazo. Que aguante hasta que duela", escribió, sin enfocar a los pocos que habían acudido a la truncada manifestación.

El fuerte rebate de Diego Brancatelli a Hernán Lombardi

Durante la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lombardi se desempeñó como titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y recientemente afirmó que no hubo malos manejos de los medios, en relación a persecución a periodistas opositores. El ex mandatario se encontraba en Intratables, por lo que Diego Brancatelli, panelista del ciclo, no le dejó pasar su falacia: "Me solidarizo ocn los más de 300 compañeros de Télam que echó el señor, con los más de 2500 periodistas que echaron durante la gestión de Macri".

"Los medios que cerraron, los dueños de medios presos. Yo fui parte del Grupo Indalo y me solidarizo con mis compañeros, que no pudimos cobrar los sueldos durante mucho tiempo porque a través de la Justicia como herramienta de apriete no dejaron que los laburantes llanos, que nada teníamos que ver con los de arriba, pudiésemos cobrar los sueldos", cerró el periodista.