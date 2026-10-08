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Sergio Massa

Hadad: “Massa tiene la capacidad de aprendizaje como virtud”

El empresario de medios resaltó su conocimiento del Estado argentino y su manejo de información sobre la política nacional y los organismos internacionales.

08 de octubre, 2026 | 09.57
Hadad: “Massa tiene la capacidad de aprendizaje como virtud”

El empresario Daniel Hadad definió a Sergio Massa como "el tipo que más conoce el Estado argentino" y destacó su manejo de información sobre la política nacional y los organismos internacionales. Durante una entrevista con Pamela David en América TV,  destacó su capacidad de aprendizaje como una de sus principales virtudes.

“No conozco político que conozca lo que pasa en Jujuy, quién es el dirigente de Jujuy, y a la vez lo que pasa en Tierra del Fuego, quién está en la oposición de Tierra del Fuego, y lo que pasa en el Banco Interamericano de Desarrollo y quién es el que autoriza o no los créditos para Argentina. A mí me impresiona”, sostuvo.

Hadad aclaró que ese conocimiento no era la principal virtud que quería señalar y puso el foco en la velocidad con la que Massa incorpora nuevos conocimientos. “Pero esa no es la virtud. La virtud… creo que es el tipo que aprende más rápido”, expresó.

Para fundamentar su opinión, recordó una conversación que mantuvo con el dirigente sobre inteligencia artificial y cómo lo sorprendió su evolución en el conocimiento de esa tecnología.  “Yo un día hace tres años le empecé a hablar de inteligencia artificial y lo vi dos meses después o tres meses después, sentí que me estaba dando clase”, relató.

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