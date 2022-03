Informan que 80 argentinos lograron salir de Ucrania

Entre ellos está la esposa y los dos hijos del futbolista Gerónimo Poblete. No quedan argentinos en zonas de conflicto.

La Cancillería argentina informó que hasta este sábado 5 de marzo 80 argentinos han podido egresar de Ucrania hacia diferentes países, a través de la coordinación permanente entre las representaciones diplomáticas argentinas, como así también por la colaboración de autoridades migratorias locales. Entre las personas que salieron del país atacado por Rusia está la esposa del futbolista mendocino Gerónimo Poblete y sus dos hijos que se encontraban en Jarkov..

"Además ya no quedan connacionales que estuvieran transitoriamente en Ucrania durante el inicio de la invasión, de acuerdo con los contactos directos con los argentinos en zona de conflicto que mantienen de manera permanente tanto la Embajada Argentina acreditada ante Ucrania como la Cancillería Argentina", informaron.

De esta manera, egresaron de territorio ucranio hasta la fecha 80 argentinos y 14 extranjeros familiares de estos argentinos. Cancillería informó además que Argentina dispuso de una misión de Cascos Blancos instalando un Consulado Móvil compuesto por personal consular, y por voluntarias y voluntarios especializados, para asistir a los latinoamericanos que lleguen desde Ucrania a la frontera de Polonia, con el objetivo de facilitar la tramitación documental, brindar contención psicológica, y facilitar los medios logísticos para su paso a través de la frontera, brindando orientación para su posterior desplazamiento al destino donde se dirijan, tarea que se realiza de manera coordinada a través de mecanismos de cooperación en la red consular ampliada que conforman las representaciones de los países latinoamericanos en la región.

"La Cancillería quiere reiterar a los connacionales que se encuentren en territorio ucraniano que es fundamental saber en dónde se encuentran para poder asistirlos de la mejor manera, por lo cual se les solicita puedan mantener abierto un canal de comunicación tanto con la Embajada, a través de los canales habituales, como con la casilla habilitada por la Cancillería a tal efecto: argentinosenucrania@mrecic.gov.ar", detallaron.

Argentina votó a favor de investigar violaciones a los DD.HH. en Ucrania

La Argentina votó a favor de la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en Ginebra, Suiza, que crea una comisión investigadora sobre las violaciones a los derechos humanos en Ucrania tras la invasión rusa.



Desde la Presidencia del organismo de las Naciones Unidas, que nuestro país ejerce durante 2022, se le "asignó a la Argentina la función de designar una Comisión Internacional Independiente de Investigación integrada por tres expertos para investigar las violaciones a los derechos humanos en Ucrania", según se informó oficialmente.

El texto condena "las violaciones y ataques a los derechos humanos como consecuencia de la agresión de la Federación Rusa".

Desde la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Cecilia Meirovich expuso ante la asamblea que "no existe una solución militar en este asunto". "La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia no es el camino y que no es sino a través del diálogo y la diplomacia que se alcanzan soluciones duraderas", precisó.