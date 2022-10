Otro prórroga judicial para las tarifas sin control del Grupo Clarín

Mientras la Corte autoriza a Rosenkrantz a intervenir en el caso pese a que Clarín fue su cliente ahora el holding de Magnetto tiene 6 meses más para acumular ganancias extraordinarias.

El Grupo Clarín obtuvo una nueva medida cautelar que prorroga por 6 meses la decisión para que el grupo cobre lo que quiera por sus servicios de internet, cable y celular. El holding que comanda Héctor Magnetto tiene frenado hace más de 18 meses el decreto del presidente Alberto Fernández que estableció que las telecomunicaciones son un “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado. El caso está en la Corte desde hace 15 meses y el máximo tribunal solo movió el expediente hace unos días para habilitar la intervención de Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín. No tienen apuro: ahora tienen medio año más para acumular ganancias extraordinarias que reparten en dólares.

Una de las claves de las ganancias extraordinarias del Grupo Clarín son estos favores judiciales. El propio presidente Fernández lo describió como un “un acto de complicidad judicial con el poder económico real” al referirse a que la Corte no resuelve la medida cautelar que le permite a Magnetto y sus socios no cumplir con el decreto 690 que el presidente rubricó el 21 de agosto de 2020. Esa demora no es estéril: significa ganancias extraordinarias para Magnetto y sus socios. Cablevisión Holding, la firma del Grupo Clarín que maneja sus negocios de cable, internet y telefonía celular, informó hace unas semanas que repartió 397 millones de dólares (sí, dólares) en dividendos a sus accionistas entre 2020 y 2021.

Esta nueva prórroga para Telecom, donde se concentran los negocios de telecomunicaciones del Grupo Clarín, la firmó la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. Llega a los pocos días de que la Corte avalara que uno de sus miembros, Rosenkrantz, intervenga en el caso a pesar de ser ex (¿ex?) abogado de Clarín.

¿Qué establece el decreto 690? Que los servicios de telecomunicaciones son un “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado. El Grupo Clarín judicializó este decreto. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo. La empresa apeló y en abril de 2021 logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegara a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso.

Cablevisión Holding es accionista de Telecom. ¿Quiénes son los accionistas de Cablevisión Holding que se llevaron estos 397 millones de dólares?

GC Dominio (así, sin eufemismos) controla el 26,44% de las acciones pero tiene el 64,24% de los votos en las asambleas de las empresa. Esa firma es controlada por los hijos apropiados de la fallecida Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro.

(así, sin eufemismos) controla el 26,44% de las acciones pero tiene el 64,24% de los votos en las asambleas de las empresa. Esa firma es controlada por los hijos apropiados de la fallecida Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro. ELHN Grupo Clarín New York Trust tiene el 26,58% de las acciones que representan el 12,92% de los votos. Son las iniciales de Ernestina Laura Herrera de Noble, y los trusts son figuras para ocultar patrimonio.

tiene el 26,58% de las acciones que representan el 12,92% de los votos. Son las iniciales de Ernestina Laura Herrera de Noble, y HHM Grupo Clarín New York Trust tiene el 11,66% de las acciones que son el 5,67% de los votos. Son las iniciales de Héctor Horacio Magnetto , que usa el mismo truco que la fallecida Ernestina.

tiene el 11,66% de las acciones que son el 5,67% de los votos. , que usa el mismo truco que la fallecida Ernestina. GS Unidos LLC tiene el 6,52% de las acciones, el 3,17% de los votos. Esta firma está radicada en la guarida fiscal de Delaware y es controlada por los trusts de la familia Noble Herrera (los hijos apropiados de Ernestina) y Magnetto.

tiene el 6,52% de las acciones, el 3,17% de los votos. Esta firma está y es controlada por los trusts de la familia Noble Herrera (los hijos apropiados de Ernestina) y Magnetto. ANSES , a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), tiene el 9% de las acciones que representan el 4,37% de los votos.

, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), tiene el 9% de las acciones que representan el 4,37% de los votos. El resto de las acciones que flotan en bolsas son el 19,81%, que da el 9,63% de los votos.

Este reparto de 397 millones de dólares consta en un documento que Cablevisión le envió a la ANSES como respuesta a una serie de preguntas que le hizo este organismo, uno de sus accionistas gracias a la estatización de las AFJP. Clarín era una de las empresas que utilizaba fondos previsionales para financiarse en detrimento de los ahorros de millones de trabajadores. El documento es de acceso público a través de la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En la misma web Telecom informó de este nuevo beneficio judicial.

El reparto fue 12 millones de dólares en efectivo y 385 millones de dólares en especie, es decir, en bonos. Puntualmente los Bonos Globales 2030 y 2035, que son parte del canje de deuda que gestionó el ministro Martín Guzmán. En lugar de pagarle ganancias en pesos a sus accionistas repartieron esos bonos en dólares. Los accionistas pudieron optar por cambiarlos, por timbear con el Contado con Liqui o el dólar MEP o guardarlos hasta el pago final.

El reparto de esos 397 millones de dólares fue en tres tandas. Una el 29 de abril de 2020 de 12 millones de dólares en efectivo; otra el 15 de diciembre de 2020, cuando distribuyeron 61.607.237 dólares en Bonos Globales 2030 y 106.257.704 en Bonos 2035; la tercera el 31 de agosto de 2021 con 144.747.958 dólares en Bonos Globales 2023 y 72932.173 dólares en Bonos Globales 2035. Esos bonos a su vez los había adquirido Telecom y transferido a Cablevisión como parte de sus propios dividendos.