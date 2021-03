El abogado Gregorio Dalbón adelantó a El Destape que el ex presidente Mauricio Macri podría ser enjuiciado por malversación de fondos y administración fraudulenta luego de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional superior a 44 millones de dólares. El presidente Alberto Fernández había adelantado que sería investigado por haber condenado a la Argentina a un endeudamiento que complicaría el desarrollo del país.

El abogado de Cristina Kirchner explica que con el acuerdo se violaron los estatutos del propio FMI y también las reglas del Banco Central de la Argentina. Además advierte que el 80 por ciento de toda la deuda contraía durante el macrismo se perdió en la fuga de capitales. "Macri deberá explicar cómo fue la triangulación de dinero a paraísos fiscales", sostuvo Dalbón.

-Se comprobó que el préstamo violó el estatuto y que se fugaron capitales, ¿es factible que Macri sea enjuiciado?

-Sí, esto debemos recordar es una idea de Cristina quien en una de sus presentaciones de Sinceramente dijo que así como hubo un nunca más a los sótanos de la democracia, también debía haber un nunca más a la fuga de capitales. Esto está dentro de la plataforma de gobierno, pero fue frenado por la pandemia, de hecho Alberto rechazó el dinero del último desembolso. El préstamo, que violó las prerrogativas del Banco Central, en vez de ser usado para sostener el país, fue usado para la campaña política de reelección de Mauricio Macri como así también para hacer negocios con Caputo y el mejor equipo de los último 50 años. Gran parte del dinero ingresado se fugó, no fue usado como reservas, ni para apagar el incendio económico al que nos condujeron.

-¿Qué delitos pueden imputarle a Macri y otros ex funcionario?

-Administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Deben ser investigados el presidente de la Nación y todos los ministros que estuvieron cerca de esa decisión. Deberán desfilar testigos y también otros involucrados como el Fondo Monetario que reconoció que el acuerdo superó lo que el estatuto les permitía prestar. La relación de Macri y Donald Trump logró que se logre un acuerdo entre gallos y medianoche con un país que estaba parado. Fue un engaño y un fraude que consistió en ingresar dinero para hacer la bicicleta financiera para comprar bonos y llevar los dólares nuevamente fuera del país. El 80 por ciento de los préstamos totales de deuda externa fueron fugados. El gobierno de Macri no solo practicó el lawfare para atacar a Cristina Kirchner, sino como una herramienta para mantenerse en el poder 8 años. Lo que nunca pensó es que se iba a encontrar con Cristina Kirchner y su planificada jugada de ajedrez.



Macri también podrá ser enjuiciado por triangular dinero a paraísos fiscales. No tenemos que explicar que Macri es un experto en triangular dinero junto a su hermano.

-Por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta, ¿Macri puede ir preso?

-Si ambos delitos se comprueban en concurso real, las penas se suman y puede ir preso. Pero nosotros no somos como ellos, no queremos bajo ningún punto de vista una prisión preventiva. Creemos que las personas deben ser juzgada en libertad y solo detenidas cuando haya una condena firme basada en autoridad. Mientras tanto respetamos lo que dice la Constitución Nacional a diferencia de lo que hacía Macri y muchos jueces que dictaban sentencia con un Clarín bajo el brazo que le marcaba los sucesos. Primero se juzgaba en los diarios y luego se comunicaba en la Justicia. Nosotros somos diferentes: queremos justicia, no venganza.