Morales afirmó que "no puede tener peros" el repudio al intento de golpe en Brasil

El presidente del comité nacional de la UCR y gobernador de Jujuy se diferenció del ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes condicionaron la condena al accionar golpista del bolsonarismo. Por otra parte, se manifestó abierto a una interna presidencial con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, expresó su "repudio total" al intento de golpe de estado en Brasil y aclaró, alejándose de sectores de Juntos por el Cambio, que la condena "no puede tener peros" que le quiten contundencia a lo dicho. En el PRO buscaron utilizar lo sucedido en el país vecino para atacar al gobierno nacional.

"Todo mi apoyo al Gobierno del presidente (Luiz Inácio) Lula (Da Silva), a la institucionalidad del hermano pueblo brasileño y la defensa irrestricta del sistema político e institucional de Brasil, que ha sido jaqueado por una horda de sectores de ultraderecha o faccioso que quieren romper el Estado de Derecho en un país hermano", declaró Morales en diálogo con Radio Rivadavia.

El repudio a la intetona golpista de los militantes del ex presidente Jair Bolsonaro dividió a Juntos por el Cambio. Mientras que la UCR y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, condenaron el episodio, el ex presidente Mauricio Macri y la titular del Pro, Patricia Bullrich optaron por compararlos con los incidentes en las afueras del Congreso de la Nación en 2017, durante la votación de la reforma del sistema jubilatorio.

En ese sentido, el titular del comité nacional de la UCR marcó que "ha habido un hecho grave" en el país latinoamericano, "y ha una expresión que no puede tener peros o condicionamientos en el repudio". Si bien señaló que "hay quienes fuimos críticos del proceso institucional de Venezuela", insistió en que "lo que pasó en Brasil es grave y requiere el apoyo de toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina".

Curiosamente, Morales utilizó la misma expresión que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, citando a un comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. “Repudio sin peros (y memoria) sobre el intento de golpe de Estado en Brasil", había advertido la ex mandataria, en referencia a "la inoculación del odio, el rol de los medios y su consecuencia inevitable: la violencia política"

En cuanto a la foto grupal junto a Rodríguez Larreta, el senador nacional de la UCR Martín Lousteau y el diputado nacional del PRO Diego Santilli, Morales aseguró que "la única fuerza que ya tiene lineamientos bastante claros no sólo del programa macro, sino también del de desarrollo productivo"

Sobre el alcalde porteño, que tiene, al igual que él ambiciones presidenciales, se manifestó abierto a competir en una interna. "Larreta se ve como presidente, porque va a ser candidato. No hay problema, lo vamos a resolver en las PASO", indicó.

Cuando se le consultó sobe Macri, Morales señaló que "ha sido presidente" y "tiene un rol importante, es el jefe del Pro". Sin embargo, sobre su eventual postulación, afirmó: "No se si va a ser candidato, si lo quiere ser, tiene todo el derecho".

En cuanto a las diferencias que tendría un eventual gobiernos suyo con los cuatro años de Macri, destacó: "No estoy de acuerdo con cosas que se hicieron, incluso que hicimos nosotros", para luego apuntar sobre los planes sociales. "Cuando llegamos había 250 mil planes, dejamos en 400 mil y ahora hay 1.300.000. Me parece que hay que rediscutir eso y también las organizaciones sociales. (Los dirigentes sociales Juan) Grabois y (Emilio) Pérsico, entre otros, tienen que ir a una terapia de grupo, mirarse a la cara y decir 'he fracasado, llevo 20 años manejando pobres, no he podido sacarlos y les he jodido la vida", cerró.