Alberto Fernández en Catamarca: "Los sueldos deben mejorar"

El presidente Alberto Fernández afirmó que la inflación es un "problema que tenemos que combatir y resolver en un escenario muy complejo", pero aclaró que pese a las adversidades "nunca hemos perdido el rumbo". Lo dijo cuando entregó viviendas en Los Altos, provincia de Catamarca.

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que la inflación es un "problema que tenemos que combatir y resolver en un escenario muy complejo", pero aclaró que pese a las adversidades "nunca hemos perdido el rumbo". Y pidió: "Los sueldos deben mejorar".

"Nunca nos han quebrado la voluntad de seguir avanzando y seguir trabajando para poner a la Argentina de pie", aseguró Fernández "frente a tantas adversidades" que afrontó su Gobierno, como la irrupción de la pandemia de coronavirus, el estallido de la guerra en Ucrania y la sequía.

"Argentina siempre se puso de pie, hemos pasado mil problemas a lo largo de la historia", resaltó el mandatario al encabezar un acto de entrega de viviendas en la provincia de Catamarca. Fernández destacó el impulso a la obra pública que su Gobierno imprimió en el país, al recordar que se venía "de una época muy difícil", en la que "a lo largo de 4 años" la gestión de Cambiemos había entregado "14 mil viviendas" que "en mayor parte" habían sido iniciadas por la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

"Tres años y medio después, hemos construido 104 mil viviendas y tenemos 140 mil viviendas más en construcción", resaltó el mandatario luego de hacer entrega de las unidades a las familias de la localidad de Los Altos, acompañado por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, entre otros funcionarios.

El mandatario repasó además que tuvo el "triste privilegio" de haber sido presidente durante una pandemia y señaló que pese a que la inflación es un "problema que hay que combatir y resolver en un escenario muy complejo", su administración "nunca perdió el rumbo".

"Siempre supimos que primero está la gente", dijo y añadió: "Frente a tantas adversidades, nunca nos han quebrado la voluntad de seguir avanzando y seguir trabajando para poner a la Argentina de pie". El jefe de Estado retomó así la agenda local tras su visita de ayer a Brasil, donde se reunió con su par de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva.

Reaparecieron Kulfas y Aracre

Dos personas que puso Alberto Fernández y renunciaron al Gobierno reaparecieron este miércoles. Se trata de los ex ministro de Producción Matías Kulfas y el jefe de Asesores Antonio Aracre.

Kulfas se refirió a las fuertes internas que atravesaron al gobierno del Frente de Todos (FdT) durante los tres años de gestión, junto a un contexto desfavorable para el crecimiento y el desarrollo del país. "Las críticas a cielo abierto y los pedidos de renuncia volvieron la situación insostenible. Es difícil que vuelva a reincidir en un posible gobierno del FdT, quiero un Gobierno que piense en el desarrollo pero con justicia social", sostuvo.

En diálogo con Radio con Vos, el dirigente se mostró convencido y optimista sobre las oportunidades "enormes" que tiene la Argentina: "Hoy está inmersa en un problema político importante que le está impidiendo salir adelante y que atraviesa a toda la política". Y agregó: "El peronismo está extraviado en muchos de sus objetivos, que son contradictorios, que nos han impedido dos cosas fundamentales. Por un lado, discutir e implementar un modelo de desarrollo sin los parámetros viejos. Estoy convencido de que están dadas las condiciones para que Argentina se ponga de pie, estamos incubando un salto productivo y exportador. Y por el otro, la necesidad imperiosa de una estabilización".

Próximamente Kulfas presentará un libro donde hace un análisis de la actualidad y de la gestión, a pesar de que remarcó que "no es un balance del gobierno del Frente de Todos, porque el gobierno no terminó" y añadió que se trata, principalmente, de "una mirada hacia el futuro". En ese marco, señaló el contexto "de escenarios complejos e inesperados" (deuda, pandemia, guerra y sequía) y "un nivel de internismo a cielo abierto que, yo revisé varios gobiernos, y en ninguno hubo una interna a un nivel tan marcado". Y añadió: "Si pasa lo que pasó, que es un gobierno donde empiezan las guerras internas abiertamente, con bloqueos y boicots, es muy difícil que las cosas funcionen bien".

Por su lado, el ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, afirmó que la corrida cambiaria no fue por su culpa. Además, salió con los tapones de punta. Dijo que "Massa no tiene ningún plan" y criticó al mandatario y a su vocera, Gabriela Cerruti. Aracre se fue hace menos de un mes de la Casa Rosada, involucrado en rumores sobre un pedido de devaluación y el reclamo de ocupar el sillón del ministro de Economía. "Fui el chivo expiatorio de la corrida cambiaria", explicó en CNN Radio.

Además, acerca de esos rumores, desmintió las versiones: "No estaba calentando motores para ser ministro de Economía". Confirmó que le presentó un documento a Alberto días antes de renunciar donde pedía devaluar. "En mi documento decía que había un atraso del 30%, no del 60%", aclaró.

"Le dije a Alberto: 'Mirá, hay cosas para hacer', y él me dice: 'Mirá, por qué no me escribís algo y me contás en ese paper cuáles son las cosas que se pueden hacer'", contó. "El paper existió, obviamente que después hubo gente que lo filtró editado. A raíz de ese paper que le mandé al Presidente nos juntamos a almorzar y charlamos", relató.

Asimismo, cuestionó a Alberto por su "forma de liderazgo" y dijo que al Presidente "le cuesta el trabajo en equipo". "Por Alberto Fernández tengo un profundo respeto, aunque no estoy de acuerdo con su forma de conducción radial", ironizó.