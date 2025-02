En Casa Rosada piden que echen a Lucas Llach del Gobierno y le mandan un mensaje a Sturzenegger

Una nueva interna se desató en el Gobierno que toca de cerca la relación de Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Quien quedó en la mira es Lucas Llach, un integrante clave del equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En Casa Rosada piden que lo echen, según pudo averiguar El Destape.

Es por un tuit que hizo este funcionario, que llamativamente no tiene cargo. Llach salió a defender en X a economistas atacados por los libertarios. "Lo de Fantino diciendo que economistas del CEDES quieren tipo de cambio alto para ganar más guita es de las mayores berreteadas que he escuchado últimamente", escribió el ex vice del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos.

Llach fue clave en la elaboración del DNU 70/2023 y de la Ley Bases. Una vez por semana se lo vio en 2024 merodeando los pasillos de la Casa Rosada cuando Sturzenegger estaba presente en Balcarce 50. Pero este mensaje de Llach en X cayó muy mal dentro de Casa Rosada, donde consideran a los integrantes del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) "unos estafadores que están a favor de devaluar y empobrecer a la Argentina". Así lo definió ante El Destape un integrante del Gobierno a ese Centro y a sus integrantes.

Con letra del Gobierno, Alejandro Fantino acusó a los economistas Roberto Frenkel, José María Fanelli, Martín Rapetti y Sebastián Katz, integrantes del CEDES, de ser “econochantas” que reclaman una devaluación porque su “principal entrada de guita” es la venta de informes al exterior en dólares. Este centro y sus integrantes fueron respaldados por casi toda la comunidad académica y por la mayoría de sus pares economistas ante los ataques de Fantino y el aparato troll del Gobierno. Llach, claro, también se sumó a su apoyo.

Advertencias y amenazas

En Balcarce 50 estallaron. El que dio el primer paso fue el Gordo Dan, con un mensaje explosivo. "Llach, no podés defender a los que bardean al gobierno por no querer devaluarle el sueldo a los pobres, siendo parte del gobierno. ÚLTIMO AVISO", le respondió. Llach no se quedó callado y le contestó: "Primero: no me rompas los huevos que estoy viendo Riestra-Central. segundo: opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo!", escribió.

Y luego salió uno de los principales alfiles del asesor Santiago Caputo a tirarle a Llach, Lucas "Sagaz" Luna: "Ah sos el rey de los boludos", le dijo. Luna no actúa sin el OK de Caputo, el sobrino de Toto. De hecho ambos trabajan en el mismo despacho en la Casa Rosada dentro del Salón Martín Fierro.

Una de las cuentas en X de Santiago Caputo, llamada Mystagogos (@reaxionario), también sin nombrarlo salió a pegarla a Llach. "Qué importante es tener una militancia que vigile las 24hs las declaraciones de los funcionarios. Y en el liberalismo especialmente, donde tantos se atribuyen la potestad imaginaria de 'apoyar lo que está bien y criticar lo que está mal'". Y siguió: "A veces da la sensación de que estamos llenos de boludos que creen que si dejás pasar una oportunidad para opinar estás "traicionando los principios del liberalismo". Es lo que pasa cuando le decís a un mediocre que tiene que ser un león y no una oveja".

En diálogo con El Destape, una influyente persona de Casa Rosada aseguró: "El Gordo Dan fue muy claro. Será elección de Federico a ver con quién quiere trabajar y quiere tener en su equipo". Un mensaje directo a Sturzenegger.

Santiago Caputo y sus alfiles fueron con todo contra el funcionario sin cargo de Sturzenegger y sucede en medio de rumores que viene dando vueltas hace días. Primero la renuncia de Luis Caputo, algo que fue plenamente desmentido por la cúpula del Gobierno ("sería como cortarle un brazo a Milei", dicen) y por otro lado con el rumor de que Sturzenegger iría como jefe de Gabinete, también desmentido a este portal. ¿Será echado Llach en las próximas horas? ¿Hará crecer esto una nueva y fuerte interna entre Caputo y Sturzenegger, en medio del ruido económico?