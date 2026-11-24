El Gobierno anunció este lunes que Verónica Gabriela Pérez es la nueva directora ejecutiva del PAMI, quien estará acompañada por Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva. Según se desprende del comunicado oficial, el objetivo del cambio es "profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país".

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Desde el Gobierno precisaron que Pérez cuenta con una "sólida" trayectoria profesional y una "destacada" experiencia dentro del organismo. "Ha demostrado capacidad de conducción conocimiento técnico compromiso con una administración eficiente. Su designación permitirá dar continuidad a las politicas de transformaciór institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados", sumaron.

Tanto Osterberg como Pérez reemplazarán en sus cargos a Esteban Leguizamo y Carlos Blas Zamparolo.

"La nueva conducción tendrá como prioridades profundizar la eficiencie administrativa, simplificar los procesos, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los recursos del organismo se traduzcan en mejores servicios y prestaciones. El objetivo es consolidar un PAMI más ágil, moderno y eficaz, capaz de responder de manera oportuna a las necesidades de sus afiliados", agregaron.