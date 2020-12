Santiago Cafiero cruzó a Mauricio Macri: "Me sorprende su cinismo"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cruzó a Mauricio Macri y sostuvo que "siempre sorprende el cinismo del ex presidente" y apuntó: "Tiene una distorsión de la realidad y de la historia".

La frase del jefe de Gabinete hace referencia a las críticas del ex mandatario con respecto a la situación en El Palomar. En charla con Radio 10, además, Cafiero añadió: "Hay una crisis aerocomercial en el mundo, no solo en Argentina, producto de la pandemia. Lo que pasó es que hubo un acuerdo entre las dos empresas que estaban operando allí para empezar a operar desde Ezeiza. No está cerrado El Palomar, lo que está es sin operación. Es un acuerdo entre privados".

Por otro lado, Cafiero cuestionó a Macri por decir que "se están desandando logros cuando no es así", y precisó: "Entre 2015 y 2019 la Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó y más se endeudó, eso son datos concretos de la realidad". Por otro lado, recordó que "el modelo anterior, que perdió en las urnas, no tenía ministerio de Salud, le había reducido el presupuesto un 26%, y decía que en la provincia de Buenos Aires no había que inaugurar hospitales. Ese es el modelo de gobierno que expresan Macri, Horacio Rodríguez Larreta y (la ex gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal", apuntó.

Asimismo, al ser consultado sobre si el oficialismo ganará las elecciones legislativas del 2021, Cafiero respondió: "Sí, yo creo que sí. Tengo confianza. Hay un acompañamiento, un entendimiento de que este es el año más duro que le ha tocado a la Argentina". Además, agregó: "Nosotros no ponemos excusas, somos un gobierno peronista que hace. No hay tiempo para poner excusas. Creo que eso nos diferencia bastante", agregó.

Por otra parte, Cafiero negó que el Ejecutivo esté pensando en iniciar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, aunque subrayó que para los integrantes del Frente de Todos "no hay un funcionamiento adecuado de la Justicia en general".