Macri insistió con el poder de Santiago Caputo y ninguneó a Milei: "Te desentendés"

El ex presidente Mauricio Macri volvió a cuestionar el poder que el presidente Javier Milei le da a Santiago Caputo, asesor que toma decisiones de forma directa en el Gobierno nacional. "Nunca nadie tuvo tanto poder como tiene Santiago Caputo", declaró el ex jefe de Estado el martes por la noche.

Macri habló sobre una reunión que tuvo tiempo atrás con Milei en la que habló sobre el rol de Caputo, en la que le recriminó su "desentendimiento" de las medidas que no tienen que ver con la macroeconomía. "Le dije 'vos no delegás, vos te desentendés'", declaró el ex presidente de Boca en La Nación Más, y agregó: "Es muy distinto eso. La verdad nunca nadie tuvo tanto poder como tiene Santiago Caputo. Alguno me quiso decir que es parecido a Marcos Peña. Marcos Peña no puso ni sacó funcionarios de segundas y terceras líneas, ministros, no se ocupó de esas cosas. Era el estratega, él se ocupaba del área de comunicación".

"Él a Santiago le ha dado un espacio de manejo que todos sabemos es muy amplio. Bueno, él sabrá, tiene un nivel de confianza en él", siguió Macri en la misma entrevista. Además, el ex Presidente de la Nación se refirió a la frase que dijo días atrás, cuando aseguró que Milei tiene "una psicología especial". En esa línea, opinó: "(Los argentinos) saben perfectamente que ellos no votaron por alguien que era estándar, votaron por alguien que se presentó con un estilo confrontativo".

Luego, valoró que Milei fue "feroz en cada momento de su campaña" y remarcó que el libertario tiene "una psicología en la cual el siente esa vocación de dar el conflicto personalmente". Y añadió: "El mundo hablaba de los outsiders. y dijeron 'Trump es un outsider'. Minga, Trump tiene el Partido Republicano. 'Bolsonaro es un outsider'; tiene el ejército atrás. Los argentinos ponemos un outsider. Alguien que no conoce a nadie, que no viene de ningún lugar, que se basa en su relación con su hermana, los perros y ahí empezó. Eso es un fenómeno que estamos viendo, solamente comparable con (Beppe) Grillo en Italia".

Por otra parte, Macri se mostró abierto a discutir una reforma a las distintas exenciones impositivas que hay, inclusive la de las empresas de Tierra del Fuego. "Lo que sea, replantear todo. No hay que tenerle miedo a debatir todo, pero hay que hacerlo profesionalmente y no por una moda, porque de golpe se empezó a hablar tanto de Tierra del Fuego como que si se acababa la ley de Tierra del Fuego se acababa el déficit fiscal. Y es el 0,2%, el 0,3%, y no los 5 o 6 puntos que el señor Milei y el ministro de Economía cortaron", comentó.