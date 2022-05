Alberto y un guiño a la reelección en 2023 desde España

El Presidente dio a entender que irá por otro mandato. "Definitivamente", dijo. "Los peronistas no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos", agregó en una entrevista.

Alberto Fernández habló desde España sobre la posibilidad de ir por la reelección. El mandatario dio a entender que lo hará. "Definitivamente", dijo ante la pregunta de un periodista español en medio de una entrevista en su gira por Europa. "Estoy absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie y la voy a poner de pie", expresó para ratificar sus intenciones de ir por un segundo mandato el año que viene. "Definitivamente, definitivamente", dijo de manera contundente.

En una nota a RTVE (la televisión pública española), Alberto Fernández afirmó: "Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos", dijo sobre las crisis que afrontó, con la pandemia y la guerra como protagonistas. "Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos", dijo emotivamente al recordar la historia del Partido Justicialista que fundó Juan Domingo Perón.

Antes, Fernández había hablado sobre la interna en el Frente de Todos en una conferencia de prensa con medios españoles y aseguró: “La de Cristina es una mirada parcial". La vicepresidenta el viernes pasado había pedido debatir ideas, al dejar además firme su postura sobre el rumbo económico que tiene que tomar en su opinión el Gobierno. "Creo que [la de Cristina] es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba", respondió hoy el mandatario ante una consulta del diario El País.

"¿Por qué entonces estas críticas internas tan duras de su vicepresidenta?", le preguntaron al jefe de Estado, quien se encuentra en Europa para hacer reuniones bilaterales además en Alemania y Francia. Fernández respondió: "Mire, el 17 de noviembre pasado la plaza se llenó, y yo tuve que hablar ante decenas de miles de compañeros. Les dije que proponía que en nuestro espacio político se abra un gran debate. Les proponía que no se acallara ninguna voz, y que debía ser resuelto por la gente en primarias abiertas y obligatorias como existen en Argentina. En ese momento me criticaron mucho. Veo con alegría ahora que ese debate es bienvenido. Tengo un enorme respeto por Cristina. Ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante. Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo".

Sobre las elecciones venideras, destacó: "Yo no estoy pensando en 2023. Estoy pensando en qué puedo hacer para que esta guerra se termine esta guerra. Para 2023 falta mucho tiempo. En Argentina el reloj corre de otro modo".

"Desde que se supo que Cristina sería su vicepresidenta hasta hoy con estas críticas se repite una pregunta. ¿Quién manda en Argentina? ¿Usted o ella?", fue otras de las preguntas. El mandatario argentino respondió: "El presidente de la nación es quien manda en Argentina. Desde 2019 decían que yo sería una títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos".

Fernández también elogió y apoyó públicamente al ministro de Economía, Martín Guzmán: "Detesto la idea de la ratificación. Nunca fue puesto en duda", aseguró en la entrevista luego de las críticas al modelo económico que recibió de parte de un sector del Frente de Todos.

"Martín es el ministro que hizo frente a las deudas privadas y con el FMI, que nos hizo crecer al 10,3%, que bajó la desocupación de 13% a 7%", destacó Alberto Fernández sobre los números en los que se apoya.