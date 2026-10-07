Bajo la gestión de Zdero, denuncian desnutrición y falta de medicamentos de tuberculosis en El Impenetrable chaqueño

Tras la misión Nueva Pompeya en Chaco, la organización humanitaria Enashu advirtió sobre situaciones de desnutrición, tuberculosis sin seguimiento médico y falta de medicamentos en comunidades de El Impenetrable chaqueño. El planteo vuelve a poner el foco sobre las dificultades de acceso a la salud en una de las zonas más alejadas de la provincia, bajo la gestión de Leandro Zdero como gobernador.

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Según el mensaje difundido por la organización el 5 de octubre, entre las situaciones detectadas hay niños con desnutrición, pacientes con tuberculosis que no tendrían seguimiento y personas con hipertensión o diabetes que no cuentan con su medicación. También se mencionaron familias sin acceso a agua segura y comunidades ubicadas a varios kilómetros de centros sanitarios.

Enashu no difundió en esta oportunidad un relevamiento epidemiológico oficial ni precisó la cantidad total de personas afectadas, por lo que los datos corresponden a las observaciones comunicadas por la organización.

El enfermero José Boggiano, fundador de Enashu, ya había advertido en junio sobre las dificultades para sostener tratamientos en la región. Según explicó entonces, numerosas familias viven a 50 o 60 kilómetros del hospital más cercano, mientras que el estado de los caminos complica tanto las consultas como los traslados.

Durante un operativo previo en Nueva Pompeya, el equipo recibió pacientes que buscaban medicación para la diabetes. Boggiano relató que llegaron a distribuir 1.200 comprimidos de metformina en menos de cinco horas. Ese episodio corresponde a una intervención anterior y no a una campaña realizada en octubre.

La organización trabaja con equipos médicos, enfermeros, obstétricas y voluntarios que instalan puestos sanitarios en parajes de difícil acceso, combinando asistencia con acciones de prevención y promoción de la salud. Entre las principales carencias señaladas ahora aparecen pacientes crónicos sin medicación, personas con tuberculosis sin seguimiento, niños desnutridos y familias que no cuentan con agua segura.

Chaco tiene uno de los salarios docentes más bajos de la región

La provincia gobernada por Leandro Zdero registra uno de los salarios docentes más bajos del país. Así lo revela un informe de la Fundación Libertad, basado en datos del Ministerio de Capital Humano de marzo de 2026. El análisis que se difundió este mes tomó como referencia el salario bruto de un maestro de grado de Educación Primaria con jornada simple y diez años de antigüedad, cargo para el cual el promedio nacional se ubicó en $1.199.964.

En la cima del ranking se posicionan Neuquén con $2.296.123; Santa Cruz con $1.818.697, y Tierra del Fuego con $1.561.921. Luego sigue Córdoba con $1.447.030; Río Negro con $1.357.243; Santa Fe con $1.353.706 y San Juan con $1.345.549.

La brecha en el NEA también se evidencia al medir el poder de compra. Un relevamiento de la consultora Empiria, basado en datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, situó a Chaco y Corrientes entre las provincias donde el salario docente tomado como referencia alcanza para cubrir el equivalente a solo 3,5 canastas básicas.