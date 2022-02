Vidal, sobre la Gestapo Antisindical: “Quiero saber quién grabó el video”

La ex gobernadora María Eugenia Vidal se refirió a la reunión conocida como la Gestapo antisindical en la que participaron ministros de su gestión para armar causas contra sindicalistas. "Soy la responsable política de lo que paso durante los 4 años de mi gestión", afirmó.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal se refirió a la reunión conocida como la Gestapo antisindical en la que participaron ministros de su gestión para armar causas contra sindicalistas y afirmó: “Quiero saber quién grabó el video”.

En diálogo con Radio 10, la ahora diputada por Capital Federal dijo que “soy la responsable política de lo que paso durante los 4 años de mi gestión”, aunque “no soy la responsable en términos penales”.

A pesar que en la reunión en cuestión, su ministro de Trabajo Marcelo Villegas pidió tener una “Gestapo Antisindical”, Vidal afirmó que “fue una reunión que no tiene ningún sentido en ser grabada, una reunión en donde se reunía gente con el ministro de Trabajo y de Justicia porque se sentía extorsionada para ver como hacía para presentar una denuncia, punto”.

“No hubo ninguna Gestapo ni modus operandi de persecución al sindicalismo”, remarcó la ex gobernadora. “Quiero que se sepa toda la verdad, fue en una oficina de mi gobierno, soy la primera interesaba en saber quién lo grabó”, espetó. El video se grabó en 2017 cuando al mando de la AFI estaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, funcionarios muy cercanos al por entonces presidente Mauricio Macri.

Respecto de la participación de tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia en la reunión se excusó y se corrió del escándalo: “La presencia de los 3 agentes de la AFI lo tendrá que explicar la AFI”. “Creo que las autoridades de la AFI tienen que dar explicaciones en el seguimiento que me hicieron y fui querellante”, agregó Vidal sobre otra denuncia en la que fue espiada.

Consultada por la referencia directa que se hizo en la reunión sobre la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, actualmente a cargo de Julio Conte Grand, también le restó importancia: “Que se haya nombrado a la Procuración no prueba nada”.

Respecto del accionar del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, Vidal explicó: “A mí no me parece ilegal que empresarios vayan a declarar en contra del ‘Pata’ Medina, porque eran empresarios que se sentían amenazados. Y quiero aclarar que era porque el ‘Pata’ Medina les exigía que contrataran a su empresa de catering que tenía sobreprecios, los obligaba a firmar acuerdos que él llamaba de ‘Paz Social’ – y la paz social era que él no se pusiera violento con su grupo de patoteros y parara la obra -, o los obligaba a tomar obreros más de lo que se necesitaba la obra, y si los empresarios no hacían eso amenazaban a su familia”. Es por ello que afirmó: “No voy a admitir que se convierta al ‘Pata’ Medina en una víctima”.

Finalmente, Vidal dijo que la causa era un “fórum shopping”, ya que “la causa se hace por un video grabado ilegalmente sin orden judicial, no puede ser admitido como prueba. La denuncia se hizo ante un juez que no es competente y se eligió por fórum shopping”.