Moreau por la Gestapo: "Las cámaras eran suizo norteamericanas"

El legislador indicó que investigan quiénes compraron la cámaras que además son usadas en Vicente López.

El diputado nacional y titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, habló con El Destape Radio sobre la investigación que están llevando adelante en torno a la gestapo antisindical de María Eugenia Vidal. "En los videos hay imagen y hay voz, pero hay que ver qué extensión tuvo eso", observó.

"La Comisión hizo una hoja de ruta para ir cerrando, paso por paso, la idea de una investigación que dé por probados los acontecimientos. En los videos hay imagen y hay voz, pero hay que ver qué extensión tuvo eso si, además de las causas a dirigentes sindicales, se extendían a dirigentes políticos", arrancó Leopoldo Moreau en conversación con el ciclo Navarro 2023.

"Cuando se conocieron estos videos, la Comisión, con el acuerdo de todos los sectores, inició un sumario de investigación. Inmediatamente, tomaron medidas preparatorias de la investigación, entre ellas, dirigirse a la empresa que aparece en la marca de agua de la cámara que tomó la filmación", informó.

"Es una empresa suizo norteamericana y nos informaron que ellos, en realidad, no comercializan de manera directa sino a través de representantes en los países. Ya hemos librado oficios hacia ellos para saber a quiénes, eventualmente, les alquilaron las cámaras porque eso se acercaría mucho a tener precisión sobre quién o qué organismo la puso ahi", expuso.

Sobre las especificidades de las cámaras que documentaron la negociación de funcionarios de la exgobernadora bonaerense para el armado de causas judiciales, el legislador explicó que "es una cámara que no tiene cables y que tiene memoria propia".

"Estas circunstancias no pueden quedar en dudas, tienen que haber certezas. Por el lado de la AFI resulta difícil rastrearlo, por eso vamos por el lado de las empresas para que nos cuenten quiénes contrataron y en qué condiciones", señaló al tiempo que apuntó contra el ahora porteño Jorge Macri.

"Esta misma empresa tiene casi todo el sistema de seguridad de Vicente López", precisó Moreau. "Eso generó alguna suspicacia porque está gobernada por Jorge Macri quien, durante el gobierno anterior, fue presidente del grupo del Banco Provincia. Fuera de la suspicacia, no hay todavía ningún tipo de ligazón formal", aclaró.

En ese sentido, agregó un nuevo paso en la investigación en torno a la colaboración del Banco Provincia en la investigación que llevan a cabo en el Congreso. "Recibimos un informe detallado y completo del Banco Provincia acerca de las características de ese lugar, si se registraron o no se registraron ingresos de las personas que figuran en el video. También hemos solicitado la posibilidad de una visita ocular por parte de la Comisión para conocer el lugar y ver si es coincidente con el del video", expuso.

"Está convocado un subcomisario de la Policía de la Provincia que aparece en una grabación de voz hablando sobre el armado de causas judiciales y, diciendo incluso que él mismo estuvo al frente de estas causas que eran armadas en reuniones en el mismo ámbito del video y de la AFI", informó.

Sobre el rol de María Eugenia Vidal, el diputado lanzó que "toda la teoría de que no tenía nada que ver con la AFI es una gran mentira". "Se contradice en sus declaraciones, dijo que era una reunión de trabajo, ¿o sabía o no sabía? ¿Cómo no iba a saber si había dos de sus ministros?", denunció.

"Yo creo que ella debería buscarse un muy buen abogado penalista. La fiscal ha pedido el cruce de llamadas de Vidal con todos los que participaron de la reunión", completó.