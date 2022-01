"Gestapo" macrista: María Eugenia Vidal fue imputada por la persecución sindical

La fiscal Ana Russo requirió al juez “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes” de los teléfonos de la exgobernadora y de sus exfuncionarios involucrados en el caso.

La denuncia por la implementación de una “Gestapo antisindical” avanza en la justicia federal de La Plata. Al extender la imputación a todos los espías, funcionarios y empresarios reunidos en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, la fiscal Ana Russo requirió al juez Ernesto Kreplak una batería de medidas de prueba: entre ellas, “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes” de los teléfonos de la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien también fue imputada. Hizo lo propio con los exfuncionarios involucrados en la causa.

El período que se pide analizar se extiende entre el 1º de mayo y diciembre de 2017. La fiscal también consideró por primera vez que el delito a investigar sería el de una asociación ilícita. Ahora el magistrado debe resolver si hace lugar a las solicitudes.

De acuerdo al dictamen al que accedió El Destape, la fiscalía solicitó al juez Kreplak “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los exfuncionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el período que abarca el 1º de mayo de 2017 y diciembre del mismo año”.

La fiscal Ana Russo coincidió con un planteo del abogado César Albarracín, representante legal de Juan Pablo “Pata” Medina, el gremialista al que le estaban armando causas judiciales según se desprende del video de la Gestapo antisindical, quien había pedido imputar a la exmandataria y que se analice su teléfono.

En respuesta al pedido de imputación que había realizado Albarracín, la fiscal indicó que su impulso de la acción penal no solo fue contra quienes estuvieron en el encuentro en la sede porteña del Banco Provincia sino también “contra toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos”. Es decir, Vidal puede ser considerada imputada.

En la reunión de 2017 había dos ministros de Vidal, el de Trabajo, Marcelo Villegas –quien deseó una Gestapo contra el sindicalismo-, y el de Infraestructura, Roberto Gigante. También se encontraba el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi. En lo que hace a la línea política de Cambiemos, a ellos se suman el senador bonaerense Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata Julio Garro. Todos fueron imputados junto a jerarcas de la AFI y empresarios por ser parte de la reunión del escándalo.

La fiscal investiga si existió la “organización de una estrategia, elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”.

En su dictamen de este lunes, Russo consideró por primera vez que los hechos podrían encuadrar en los de una asociación ilícita. También señaló que pudo haber “abuso de autoridad” y violaciones a le Ley de Inteligencia Nacional.

Es muy difícil sostener que la exgobernadora Vidal no estaba al tanto de esta reunión que se realizó en el edificio donde ella misma trabajaba cuando no viajaba a La Plata.

Otras medidas de prueba e indagatorias

Entre otras medidas de prueba, la fiscal requirió al juez que solicite a distintos juzgados federales si los tres espías involucrados en esta maniobra fueron investigados por espionaje ilegal y si se les secuestraron teléfonos o dispositivos electrónicos.

Por ejemplo, pide que se consulte al juzgado federal Nº 8, donde recayó la investigación que se inició en Lomas de Zamora y apuntó contra los Súper Mario Bros, si los espías Juan Sebastián De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci fueron investigados en esa causa y si se les secuestraron celulares o computadoras. De Stéfano y Dalmau Pereyra fueron procesados en ese expediente al inicio de la instrucción. Recientemente, la mayoría de los imputados se vio beneficiado cuando el caso pasó a Comodoro Py: la Cámara Federal porteña consideró que los hechos investigados encuadraban en el cuentapropismo y los favoreció con un fallo escandaloso al hacer caer la figura de "asociación ilícita". Así, dos jueces designados por Macri (Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) le revocaron el procesamiento a De Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos. Dalamu Pereyra, ex director de Contrainteligencia, no tuvo la misma suerte.

En la misma línea, la fiscalía solicitó a Kreplak que consulte al juzgado de Dolores donde se investiga el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan si se le secuestraron dispositivos electrónicos a Dalmau Pereyra, que también fue procesado por espionaje ilegal en este expediente junto al expresidente Mauricio Macri y otros exintegrantes de la AFI.

Además, la fiscalía indicó que una vez cumplidas todas las medidas de prueba que requirió deja planteado al juez que proceda al llamado a indagatoria de los imputados que considere pertinente.

Extensión de la imputación

En su dictamen de este lunes, la fiscal extendió la imputación a todos los involucrados en la reunión del 15 de junio de 2017. Por lo que en la actualidad, están imputados en el caso de la "Gestapo antisindical":